焦点：小米登陆西班牙后 将目光瞄向更广阔的欧洲市场

路透巴塞罗那3月1日 - 中国智能手机生产商小米科技表示，继去年底产品登陆西班牙之后，计划进入更多的欧洲市场。去年小米通过网上、合作伙伴以及设在马德里的小米体验店三个渠道同步在西班牙上市。

2018年2月28日，西班牙巴塞罗那，一家购物中心里的小米门店。REUTERS/Yves Herman

小米高级副总裁王翔表示，西班牙消费者的反应”非常非常积极”。此前，小米在巴塞罗那开设了首家小米体验店。

“我们通过所有三个渠道同步发售产品，这在小米历史上还是首次，”他表示。

小米选择西班牙作为登陆西欧的首站，是因为西班牙许多年轻科技粉丝已经知道这家公司，并在其开源操作系统论坛”MIUI论坛”上非常活跃。

“甚至在产品开发方面他们都会给我们反馈，”王翔在巴塞罗那说道，小米正在世界移动通信大会上推广公司产品。

他表示，小米正在为进入更多西欧市场进行周密安排。

“我们有一些想法，总是想找到已有大量粉丝了解我们的市场，”他说道。“而那些市场应该足够活跃、足够大。”

他并称，一旦决定进入新市场，小米就会迅速行动；小米推出了有着时尚外观设计的高规格智能手机，而且价格远远低于苹果等同类手机，之后便赢得了大批拥趸。

“我们是互联网公司，因此效率是我们成功的关键所在，”他说道。“我们与传统企业不一样，不需要半年或一年的时间做准备。”

小米自2011年推出首款智能手机后迅速增长，三年后即成为中国最大智能手机厂商，但之后其市场份额排名下滑。

2017年第四季，小米在中国的市场份额排在华为、Oppo和Vivo之后，位列第四，但根据市场研究公司IDC，当季只有小米和华为录得同比增长。

小米创始人兼CEO雷军上个月公布了一个雄心勃勃的目标，称10个季度内要在国内市场重回第一。

小米的产品还包括电饭煲等，该公司已经打入俄罗斯和波兰等市场。

但中国以外市场小米取得的最大成功是在印度。王翔称，小米三年半以前进入印度市场，最开始通过互联网渠道销售产品。

他表示，2017年第四季小米超过三星，成为印度市场第一大智能手机品牌。(完)