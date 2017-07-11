（更正）淡马锡上财年资产料创纪录高位 受中资银行等持股提振

（更正：因英文原文有误，第六段应为...其资产规模在前年萎缩“9%”，非“20%”）

路透新加坡7月7日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股上一财年资产料已反弹回升，成长至少10%达到纪录高位，主要受到在中资银行及国内企业的持股收益提振。

淡马锡为全球最大投资机构之一，目前正在调整策略，聚焦于快速成长的新兴行业，同时也在强化旗下投资团队。淡马锡是新加坡海峡时报指数.STI三分之一成份股企业的最大股东。

但随着股市反弹，淡马锡在中国建设银行(0939.HK)、星展集团(DBSM.SI)、及渣打银行(STAN.L)等金融股的投资，去年获得丰厚回报。

“对淡马锡最重要的一些股市在去年成长许多，”马德里IE商学院主权财富研究中心主任Javier Capapé指出。

淡马锡称，下周将公布截止3月31日财年的财报，并提供关于前景的看法。

分析师估计，其资产规模在前年萎缩9%至2,420亿坡元(1,750亿美元)后，去年升至纪录高位，前年是2009年以来首次下降。以现有曝险计算，新加坡和中国在其投资组合中占最大比重。与其他国有投资机构不同，淡马锡的主要投资是在股市。

在投资以外，分析师强调淡马锡的领导层更迭是近期面临的挑战；何晶已任执行长超过10年。何晶是新加坡总理李显龙的妻子。

新加坡政府称，淡马锡董事会每年都会考虑领导层接替问题。近些年淡马锡聘请并提拔了许多金融及市场专业人士，以培养其领导层。(完)