腾讯斥资28.6亿港元入股中金公司 成后者第三大股东

路透上海9月21日 - 中国互联网巨头腾讯(0700.HK)正加强与各行各业的合作。国内领先的投行之一--中国国际金融股份有限公司(3908.HK)周三晚公告显示，腾讯斥资28.6亿港元认购中金公司增发H股股份，持有中金公司约4.95%股份，成为其第三大股东。

公告显示，中金公司与腾讯全资附属公司Tencent Mobility Limited昨订立认购协议，后者以13.8港元／股价格认购中金公司2.075亿H股，认购价较周三收市价15.5港元折让10.97%，较前五日均价折让约5.58%。

目前中央汇金公司及其一致行动人共持有中金公司55.75%股权，而新加坡国有投资机构GIC持有中金5.86%股权，为第二大股东。

中金公司称，此次定增H股、引入战略投资者是公司扩大财富管理业务规模、以金融科技加速财富管理转型，从而进一步提升在财富管理及资产管理领域领先优势的战略性举措的重要部分。通过与腾讯在精准营销、大数据分析等方向的深度合作，公司将得以扩大客户规模，并为客户提供更加个性化、差异化的财富管理产品及服务。

中金公司周三已与腾讯公司签订战略合作协议。双方将在集团层面建立战略合作关系，包括成立由双方高层担任联席主席的战略合作委员会。

广汽集团(601238.SS)(2238.HK)周一晚刊登公告称，与腾讯签署战略合作框架协议，双方将在智能网联汽车车联网服务和智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈等领域开展业务合作，并探讨资本合作的可能性。同日，腾讯还入股金证股份(600446.SS)旗下金证财富南京科技有限公司，后者是为基金公司和券商等金融机构提供业务软件开发与系统集成服务。（完）