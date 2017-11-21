焦点：腾讯通过微信、游戏和并购向海外扩张 首先锁定马来西亚

路透香港11月20日 - 中国最大社交网络及游戏公司腾讯控股(0700.HK)的一位高管对路透表示，将把马来西亚作为其扩展微信生态系统的第一个海外国家。腾讯刚刚在上周公布了优于预期的季度财报。

资料图片：2014年5月，中国北京，全球移动互联网大会上腾讯的企业标识。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

腾讯副总裁刘胜义在采访中表示，公司在马来西亚申请电子支付牌照一事已经取得“突破”，计划明年初开始为当地交易提供服务。

此举将使腾讯与阿里巴巴(BABA.N)形成竞争，他们都在中国以外寻找新的增长机会。

刘胜义认为，马来西亚实际上是一个很大的市场，有2,000万微信用户，拥有巨大潜力，而且对来自中国的互联网产品也很感兴趣。

东南亚地区拥有逾6亿人口，一些经济体的增长速度在全球位居前列。该地区已成为中国科技巨擘争夺业务的一个重要战场。华裔在马来西亚人口中占20%以上。

微信支付以及阿里巴巴的支付宝都寻求在全球扩张业务，但目前仅限于为中国出境游客提供支付服务。据这两家公司介绍，中国游客可以在34个国家或地区使用支付宝购物，可以使用微信支付的为13个。

一些银行业人士和投资者称，阿里巴巴着眼于打造全球支付系统，腾讯则更热衷于提高微信的使用量，两者的策略各有不同。

据摩根大通的John Hall指出，微信的用户更多，但支付宝的总体交易量更大，不过其他投资者指出，微信支付如果在电子商务平台上应用，也能处理大量交易。

**全球扩张**

分析师称，腾讯的一个挑战是在中国的成功无法成功轻易带到其他市场。

刘胜义称，腾讯“不急于”加快海外扩张速度，或提高电子资产赚钱的速度。

“我们按照自己的步伐走自己的路...坦白说微信在中国能做的事情真的挺多的，”他称。

微信已经从一款通讯应用发展成一站式平台，月活跃用户达到9.8亿。刘胜义表示，微信可能是进行海外扩张的“杀手级产品”。

微信业务对腾讯第三季营收的贡献很大。社交和其他广告业务营收增长63%，支付和云服务助力“其他业务”收入跳升143%。

“王者荣耀”引领腾讯第三季智能手机游戏营收增长84%，分析师称这款游戏的成功离不开微信的帮助，但要打入西方市场料面临较大困难。

腾讯本月宣布将“王者荣耀”美国版--“Arena of Valor”的发行日期推迟至明年，以改善质量，去除掉游戏中的冗杂功能。

除了游戏和社交媒体外，腾讯其他业务主要为腾讯音乐和腾讯视频等数字内容业务。

**文化挑战**

刘胜义表示，腾讯的最终目标是从中国向全球其他地区输出文化，而不是反过来，他承认这具有挑战性。

“我们的目标是创立‘超级IP(知识产权)’...”刘胜义引述迪士尼(DIS.N)和詹姆斯·邦德电影在西方的成功实践时说道。

腾讯本月宣布一项涉及100亿元人民币(15.1亿美元)投资的计划，以提升其创意内容生态系统，不过没有给出这项投资的时间框架。

腾讯总裁刘炽平上周在财报电话会议上表示，腾讯将继续投资数字内容，尤其是在线视频，以吸引更多付费客户逗留更长时间。

腾讯副总裁刘胜义表示，海外并购仍是促进腾讯全球布局和提升竞争力的一个主要途径。

独立科技业分析师Richard Windsor称，腾讯2016年收购Supercell使其在游戏领域得到强势地位，而购入社交媒体公司Snapchat(SNAP.N)股权则是这一布局中的又一步棋。

“腾讯越来越像是在开始环绕数字生活领域，以建立生态系统，挑战谷歌(GOOGL.O)、苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)、Facebook(FB.O)在消费者数字服务方面的主导地位，”他说，并指出现在是这个过程的“非常初期的阶段”。

Windsor补充称，腾讯可能继续寻求海外并购，此举除了成本高昂外，还可能对腾讯整合国内外所有数字资产构成挑战。

他说，腾讯一直奋力将其在中国数字生活领域的主导地位转换成金流，因此他认为腾讯市值有望进一步上涨，相比阿里巴巴，他更看好腾讯。(完)