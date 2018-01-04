腾讯集团控股子公司获批基金销售资格 金融领域布局再扩展

路透上海1月4日 - 中国深圳证监局近日最新信息显示，核准腾安信息科技（深圳）有限公司证券投资基金销售业务资格的批复，核准腾安科技证券投资基金销售业务资格;公司名称同时变更为“腾安基金销售（深圳）有限公司”，该项许可正式批复日为2017年12月26日。

证券时报报导指出，腾安信息科技是以腾讯集团理财通平台为基础的独立基金销售机构，成立于2017年1月3日，腾讯集团100%全资控股；并援引业内人士分析指出，与参股第三方基金销售机构相比，设立全资基金销售公司无疑更利于腾讯在基金销售领域上的布局。

“在监管趋严大背景下，通过成立全资的第三方基金销售公司，更符合监管要求，况且好买财富已有存量规模较大。BAT巨头均希望成立自己旗下全资或控股子公司，这样更利于掌控全局。”报导援引一位基金公司电商部总监认为，此前腾讯通过好买介入基金销售，只是在其全资子公司拿到基金销售牌照之前的临时举措，“腾讯2015年曾试图联手高瓴资本发起设立公募基金，可以看出腾讯在公募基金领域早有想法，拿下基金销售牌照也在其长远规划之中。”

报导指出，在腾安科技获批第三方基金销售牌照之前，理财通在基金销售上有两种模式，一种是基金公司直销前置，也就是对接互联网公司，实际上属于基金公司直销；另一种是通过其他第三方基金销售机构卖基金。目前两种销售模式并存。

而在理财通官网或微信端购买的部分基金也会通过好买财富基金代销渠道。好买财富是腾讯控股参股的第三方基金销售机构，成立于2007年7月18日，注册资本为3亿4,655.7万元，2015年11月27日在新三板挂牌。

公开信息显示，高瓴资本和腾讯于2015年联合申请设立高腾基金管理有限公司，其中高瓴持股51%，腾讯持股49%。

近年来，互联网巨头纷纷在金融领域跑马圈地。此前，腾讯在金融领域已先后完成支付、银行、理财、征信、保险、券商、小贷方面的布局，加上此次拿下的第三方基金销售牌照，如今尚缺公募基金牌照。(完)