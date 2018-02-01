腾讯率财团向男装公司海澜之家投资100亿元人民币--消息人士

路透香港2月1日 - 据知情人士表示，腾讯控股(0700.HK)牵头的财团将向中国男装公司海澜之家(600398.SS)投资100亿元人民币(15.9亿美元)，将与互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)在零售业展开竞争。

一位消息人士称，中国第二大电商企业京东(JD.O)和网络服装销售平台唯品会(VIPS.N)也将参与，该财团计划以50亿元人民币收购该公司不到10%的股权。

知情人士称，另外50亿元人民币将用来设立一支产业投资基金，专注于适合海澜之家业务的交易。知情人士要求匿名，因未获授权向媒体发言。

截至周一，海澜之家的市值约为81.3亿美元；周一该公司股票暂停交易，等待公布交易声明。

腾讯、京东和唯品会未予评论。目前不能立即获得海澜之家发言人的置评。

这一交易最早可能将于周五公布，延续了腾讯最近进军传统实体零售业的行动，进一步与阿里巴巴展开竞争。

拥有HLA和圣凯诺等服装品牌的海澜之家，是阿里巴巴网络卖场天猫商城的长期合作伙伴。

上月腾讯表示，将以42亿元收购永辉超市(601933.SS)的部分股权。腾讯还考虑收购法国超市零售商家乐福中国业务的部分股权。腾讯市值为5,630亿美元。

最近的这些举措反映出，腾讯与阿里巴巴在多个领域内的长期竞争，从共享单车应用、食品外卖到游戏等等。

京东传统上在家电的网络销售方面领先于阿里巴巴，但在服饰零售方面处在下风。腾讯是京东的前十大股东之一。

腾讯和京东上月联合对唯品会投资8.63亿美元，希望开发中国的年轻女性消费者市场，并获得消费者和交易数据，以助其和阿里巴巴旗下的支付宝进行竞争。

海澜之家由周建平于1997年建立，他是中国服装界最富有的人之一。其网站显示，海澜之家有超过5,000个门店，其中多数在中国，去年前三季的营业收入为125亿元人民币。(完)