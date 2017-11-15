腾讯控股第三季净利升69%胜预期 受益网络游戏收入增（更新版）

路透香港11月15日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周三宣布，第三季净利按年增长69%，优于市场预期，主要受手机及个人电脑游戏、支付服务、数字内容订购及网络广告等销售增长所推动。

截至9月底腾讯第三季度净利为180.06亿元人民币，按季微跌1%；去年同期为106.46亿元；每股盈利1.912元，同比升69%。汤森路透SmartEstimate综合分析师预测腾讯的第三季净利为154.9亿元人民币。

期内，腾讯收入同比升61%，达652.1亿元。其中增值服务业务收入升51%至421.24亿元。网络游戏收入增长48%至268.44亿元。该项增长主要反映公司智能手机游戏的贡献。个人电脑客户端游戏收入亦有所增长，ARPU（每月每户平均收入）实现同比及环比增长。

在第三季，网络广告业务收入按年增加48%至110.42亿元，受益于热播连续剧及自制综艺节自的带动。但受到去年同期奥运会的高基数影响，期内新闻广告收入同比则有所下降。

其他业务收入则有143%的按年增长，达120.44亿元，主要受支付相关服务及云服务增长所推动。线下支付月交易次数同比增长2.8倍。

腾讯表示，将持续投入加强AI云技术、大数据分析及安全基础设施。腾讯云目前在全球运营36个可用区，其为金融及电子商务客户提供端到端解决方案方面已取得显着发展。同时，公司亦将寻求可对其科技能力进行补充的合作及投资机会，亦将向第三方公司开放云计算及AI技术，以打造蓬勃的生态系统。

综合今年前三季该公司净利为507.13亿元，同比增66%。

公布业绩前，腾讯收低1.29%，报383港元。今年以来该股累积升幅1.02倍，跑赢同期恒生指数.HSI31%的涨幅。（完）

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