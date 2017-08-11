腾讯股价显著下跌 因被网信办指涉违网路安全法并立案调查

路透香港8月11日 - 中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)周五早盘股价显著下跌。此前中共中央网络安全和信息化领导小组办公室（国家网信办）发布新闻稿称，指导北京市、广东省网信办分别对腾讯微信、新浪微博、百度贴吧立案，并依法展开调查。

腾讯早盘低开3.86%后，盘初跌幅最多扩大至逾5%。香港时间11:44跌幅逾3.6%，拖累恒生指数.HSI下跌逾113点。除中移动(0941.HK)、中电控股(0002.HK)等少数蓝筹股上涨外，大部分蓝筹股走软，恒指临近早盘收市跌近520点，挫跌1.9%。

国家网信办表示，根据线民举报，经北京市、广东省网信办初查，上述三家网站的微信、微博、贴吧平台分别存在有用户传播暴力恐怖、虚假谣言、淫秽色情等危害国家安全、公共安全、社会秩序的资讯。三家网站平台涉嫌违反《网路安全法》等法律法规，对其平台用户发布的法律法规禁止发布的资讯未尽到管理义务。案件后续进展情况，将由相关地方网信办予以发布。

国家网信办有关负责人表示，网信部门将认真贯彻落实《网路安全法》等法律法规，进一步加大互联网资讯内容监管执法力度，依法查处网上各类违法违规行为。（完）