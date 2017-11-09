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腾讯控股收购Snapchat母公司Snap的12%股份
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2017年11月9日 / 凌晨12点21分 / 2 天前

腾讯控股收购Snapchat母公司Snap的12%股份

1 分钟阅读

路透11月8日 - Snap Inc (SNAP.N)周三表示，中国腾讯控股(0700.HK)已收购了该公司12%股份。Snap是即时通讯应用程序Snapchat的母公司，前一日甫公布令人失望的季度财报。

Snap周三股价盘中一度大跌近20%至12.1美元，远低于其3月IPO招股价的17美元；终场收低14.61%，报12.91美元。投资者对Snap最近一季用户增长缓慢感到忧心，并且把腾讯入股视为一项投资而非并购先兆。

“(腾讯)在很多家公司买进少数股份，我觉得我们不能据此推断他们有意并购这家公司，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter说。

Snap称，本月才从腾讯收到有关股份的详情说明。腾讯持有1.458亿股Snap的A类普通股，按周三股价水平价值约17亿美元，但这些股票没有投票权。

Snap在监管文件中称，腾讯总裁刘炽平表示，腾讯对与Snap加深合作感到“兴奋”。Snap的发言人没有进一步置评。

分析师称，Snap的所有权结构为公司联合创始人保留了95%的投票权，因此腾讯的持股只提供经济上的收益。

投资研究机构晨星(Morningstar)分析师Ali Mogharabi称，虽然这些持股会带来Snap与腾讯的业务合作，帮助Snap向中国市场拓展，但Snap的问题依然存在，主要是用户增速放缓，以及Facebook(FB.O)旗下Instagram的竞争。(完)

编译 李婷仪/侯雪苹；审校 李爽/郑茵

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