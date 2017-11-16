专栏节选：互联网+传统产业--腾讯的八爪鱼霸业--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自11月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

一个国家要向前奔驰，比拚的是科技创新的实力，而其中的一个指标是科技公司上市的市值，上周我提到全球十大科技公司领航，从美国的FAAMG前五大市值企业都超过五○○○亿美元，可以看出实力，往下看中国的阿里巴巴及腾讯都超过四五○○亿美元，这就跟用GDP排序的顺位是一样的，也就是说，美国是当今世界最强的国家，而中国正紧追其后。

未来科技的竞赛还会更激烈，但全球科技强国轮廓至少已浮现，美国的脸书（Facebook）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）及谷歌（Google）列居前五大，中国的阿里巴巴，腾讯紧追在后，未来有超车的机会，韩国的三星，目前市值三六六九亿美元，而台湾最少有一家台积电市值超过二○○○亿美元，现在来看，日本只剩一家丰田（Toyota）市值在二○○○亿美元以上，未来要看软银（Softbank）能不能逆势崛起。

软银持股阿里巴巴二八％，单是市值就超过一三○○亿美元，但软银十一月十三日在日本的收盘价是九六七六日圆，市值一○・六五兆日圆（约九四三亿美元），从软银市值偏低就可看出日本的投资保守心态，未来日本科技立国，软银市值能不能跃升？是重要指标之一。

**腾讯与阿里巴巴之争，未来科技业最大看点**

如果从十一月十三日全球股市收盘后的股价来看，未来最有看点的可能是阿里巴巴与腾讯之争，到十一月十三日为止，阿里市值是四七二六・三四亿美元，而腾讯在香港股价像喷射客机一般节节走高，十一月八日一度创下三九五・六港币历史高价，市值是三・六八兆港币，折算成美元约四七一九亿美元，与阿里巴巴只在伯仲之差。今年以来阿里巴巴与腾讯股价奔腾，成了中国科技股在外与人比拚的国力指标之一。

**中国拥人口红利，发展互联网最强优势**

如果从商业机制来看，阿里巴巴、腾讯与美国FAAMG可能还有一些差距，但中国享有人口优势，根据中国互联网讯息中心的统计，截至今年六月为止，中国的网民规模已有七．五一亿人，其中九六．三％的人透过手机上网，中国在发展互联网取得明显优势，未来这两年进入到5G时代，中国的互联网技术将实现跨越式发展，宽频网路大普及，5G技术推进，云端计算、大数据、物联网及人工智慧等，新一代互联网技术风起云涌，中国有可能成为全球互联网技术创新的领导者，而且不会比美国逊色。

如果照这个情况演变下去，下一步阿里巴巴可能超过亚马逊，腾讯有可能追过谷歌。摆在眼前的如新零售、电子商务，金融及共享经济，已如雨后春笋般在中国各地齐放，今年亚马逊以三七○亿美元购并全食超市（Whole Foods Market），引起全美关注，中国的阿里已率先提出新零售的概念，阿里巴巴先与苏宁云商达成战略合作协议，接着又与上海百联结盟，再进一步推出「生鲜食品超市＋餐饮＋电商＋物流配选」，的新零售全套应用。

然后充分利用大数据、人脸辨识技术，在浙江杭州开张无人超市，现在全中国及香港股市最受欢迎的选股焦点是互联网＋传统行业。如互联网加房地产、金融、教育、娱乐、软体、基建、电动车及物流等产业。最近香港股市最疯狂的正是这个主流。

**众安、阅文、易鑫，掀起港股IPO狂潮**

像众安保险是互联网＋金融（保险），阅文是互联网＋阅读，易鑫是互联网＋汽车销售，这三家公司在香港IPO，居然掀起香港股市从未有过的IPO狂潮。打响第一炮的是九月二十八日挂牌上市的众安集团，这家公司二○一二年才正式创立，这次冻结市场资金二三三六亿港币，超额认购三九一倍，参与认购的投资人超过一二万。九月二十八日众安挂牌首日股价以六九．五港币开出，收盘六五・二港币，首日上市最高涨一八・一％，收盘涨九・二％，但挂牌四日后，股价最高涨到九六．一港币，比招股价涨了六一％。

其实众安才开张不久，大约只有七十二亿张保单，今年第一季亏损二．○二亿人民币，今年仍有重大亏损，但集中在互联网＋保险。中国有一七六张寿险执照，但互联网＋寿险的执照只有四张，众安目前市占率领先，市场追捧之下，众安十三日收盘七八港币，市值达三六六・四五亿港币（约台币一五○○亿），市场可以给一家或成立不久的网路寿险公司有那么高的估值，关键是众安是「三马」合体的组合，三马指的是马云，马化腾及马明哲。翻开众安的股权架构，马云的蚂蚁金服持有一三・八二％，腾讯的子公司腾讯计算机系统持有一○・四二％，平安保险也是一○・四二％，大家对众安那么有信心，其实是对「三马」有高度的信心。

今年是马化腾威力四射的一年，除了众安保险有他，往后上市的阅文、易鑫，及在美国即将挂牌的搜狗，都是腾讯的子公司，阅文集团上市引起香港股民疯狂，这次阅文招股冻结资金超过五二○○亿港币，超额认购六二○倍，参加抽签的人数高达四十二万人，中签率仅七・七二％。阅文认购太踊跃，也使得香港一个月期的短天期银行同业拆款利率拉升到九年新高。

文学阅读在台湾一定是冷门的产业，但阅文为什么引起那么多港人的抢购，这也是人口优势创造的商机，阅文集团在二○一五年才由腾讯文学与盛大文学整合而成，旗下有QQ阅读、起点中文网，除了网路文学市场，阅文也努力开发IP能力，像台湾很熟悉的<琅琊榜>就是阅文旗下产品，阅文上市前，腾讯持有阅文六一・九五％，上市后为五二・六六％。阅文以每股五五港元挂牌，上市首日股价就到冲到一一○港元，股价正好涨了一倍，阅文发行九・○七亿股，以十一月十三日的收盘价九六・五五港币计，市值达九二八・七六亿港元（约台币三六二二亿），这个市值跟台湾老牌的台达电可说是旗鼓相当。

**腾讯相关上市企业逾十家，后市超带劲**

目前跟文学阅读有关的上市公司，在上海挂牌有掌阅科技，今年股价从五・八元涨到七一元人民币，涨幅达一一・一倍，前三季营收一二・二亿人民币，净利九七六○万人民币，EPS○・二七人民币，目前本益比高达二○四倍；另一家是在深圳上市的中文在线，前三季营收四・七二亿，净利三七一七・八万元，EPS○・○五二二人民币，本益比一五三・六七倍。

因为掌阅科技、中文在线都已达本梦比水准，阅文集团上半年净利二・一亿人民币，是几家中文阅读互联网平台获利最好的一家，香港投资人也给予很高的本益比评价。

有阅文当先锋，腾讯又推出购车的互联网平台易鑫，这次冻结的资金三八二○亿港币，是香港史上第十大，易鑫承接阅文的后座力，超额认购五五九倍，这次挂牌承销价是七・七港币，主要大股东易车网占五一・六％，腾讯持有二四・三％，京东一二・七％，百度三・五％，易鑫上半年营收三・三二亿人民币，是市场十分看好的购车网路平台。

腾讯打铁趁热，今年再推搜狗在美国上市，搜狗类似谷歌，是中国的搜寻引擎公司，背后有两大股东，腾讯持有四四％股权，搜狐有三八％股权，本来搜狗是搜狐的子公司，后来腾讯入股成为最大单一股东，目前百度是中国最大搜寻引擎的公司，搜狗排名第二，市占率约一七・八％，今年前三季营收六・三○六亿美元，净利六六七○万美元，搜狗每股承销价约一三美元，预计可筹资五・八五亿美元。

从众安、阅文、易鑫到搜狗，腾讯这三个月来已有四家公司陆续在美国、香港挂牌，在资本市场愈来愈重要，而且腾讯开始建立互联网＋传统产业的模式，到目前为止，腾讯旗下已挂牌的公司，例如华南城在腾讯入股后是互联网＋大型商贸物流，腾讯入股的中金二○一六年收购中投证券全部股权，这是互联网＋证券。

同时腾讯也是金山软件的股东，这是互联网＋软体服务，这两年腾讯也拿下华谊腾讯，这是互联网＋健康养生及娱乐、媒体，还有恒腾是互联网＋社区服务，如果加上腾讯入股五％的特斯拉（Tesla），算一算腾讯相关上市企业已超过十家，这次众安、阅文、易鑫都带给腾讯很大的想像空间。

**看好手游获利，摩根士丹利屡屡调高目标价**

摩根士丹利最近又对腾讯发表一篇报告，目标价连续调升两次，从原来三七○港币，先调到四二○港币，最高目标价可至五二六港币，假如腾讯涨到这个价位，市值将达四・九九五兆港币，那么等于六四○○亿美元，如果美国的FAAMG市值没有变动，腾讯将是全球第四大企业。

腾讯二○一六年净利四一○・九亿人民币，这几天将公布第三季季报，市场上一片看好，摩根士丹利预测腾讯第三季净利可达一六七・四六亿人民币，按年成长四二・七％，其中手机游戏「王者荣耀」带动第三季营收成长四○％，其中手机游戏部分可成长七二％，第三季广告收入一一二亿人民币，年成长五成。

到十一月十三日为止，腾讯与阿里巴巴市值大约都在四七二○亿美元上下，阿里巴巴公布第三季季报业绩也传捷报，其中电商收入三九五亿人民币，成长六四％，Lazada等国际业务收入二八・七亿人民币，成长一一六％，云端计算二九・七五亿，成长九九％，数字媒体娱乐四七・九八亿人民币，成长三三％，阿里巴巴公布业绩后股价一度涨到一九一・一二美元，市值推进到四八九七・九三亿美元，未来腾讯与阿里巴巴，谁先触及五○○○亿美元市值，这是第一个看点。

然后是腾讯与阿里巴巴与美国前五大市值的FAAMG竞赛，从现在开始正式起跑，目前苹果市值在九○○○亿美元附近，谷歌大约在七三○○亿美元左右，微软在六六○○亿美元，亚马逊接近五五○○亿美元，脸书大约在五二○○亿美元左右，以今年腾讯展现的企图心，我看好腾讯市值可以快速冲过五○○○亿美元门槛，而腾讯所确立的互联网＋传统产业，可能是未来金融市场大家挖掘的选股主流。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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