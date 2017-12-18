FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
腾讯斥资42亿入股永辉超市5% 未来12个月无继续增持计划
频道
专题
韩国虚拟货币交易所Youbit遭黑客攻击损失严重 将申请破产
比特币
韩国虚拟货币交易所Youbit遭黑客攻击损失严重 将申请破产
美国国安新战略文件称俄罗斯干涉他国内政 将中俄列为竞争对手
时事要闻
美国国安新战略文件称俄罗斯干涉他国内政 将中俄列为竞争对手
恒生料2018年香港经济增速放缓至2.8% 就业及股市效应减退
财经视点
恒生料2018年香港经济增速放缓至2.8% 就业及股市效应减退
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
December 18, 2017 / 1:21 AM / 2 days ago

腾讯斥资42亿入股永辉超市5% 未来12个月无继续增持计划

1 分钟阅读

路透上海12月18日 - 中国永辉超市股份有限公司(601933.SS)周一公告披露腾讯(0700.HK)入股细节，公司控股股东、实际控制人张轩松、张轩宁上周五已签署协议，向腾讯旗下林芝腾讯科技公司转让4.79亿股永辉超市无限售条件流通股，占总股本的5%，转让对价42.16亿元人民币。

公告显示，此次股份转让价格为协议签署前一个交易日收盘价的90%，即8.81元/股，以现金方式支付。本次协议转让前，张轩松、张轩宁合计持有上市公司29.21%的股份；转让后合计持股24.21%，仍为公司的控股股东、实际控制人。

腾讯方面称，通过受让永辉超市的股份，增强与永辉超市的合作关系，发挥协同效应；不过未来12个月，林芝腾讯没有继续增持的计划。

永辉超市实际控制人张轩松、张轩宁则表示，计划未来12个月内继续减持0-1.7亿股永辉超市股份；此次为实现永辉超市业务的长远发展，拟通过协议转让所持公司股份方式引入具有战略协同效应的投资者。

    据永辉超市上周公告，林芝腾讯入股后，还将对永辉超市控股子公司永辉云创科技进行增资，拟取得后者扩大后股本15%股权。

    永辉超市12月8日中午起临时停牌，停牌前收报9.78元，公司股票将于今日起复牌。（完）

    参看详情，请点选 here

    here

    发稿 吕雯瑾；审校 张喜良

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below