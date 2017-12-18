腾讯斥资42亿入股永辉超市5% 未来12个月无继续增持计划

路透上海12月18日 - 中国永辉超市股份有限公司(601933.SS)周一公告披露腾讯(0700.HK)入股细节，公司控股股东、实际控制人张轩松、张轩宁上周五已签署协议，向腾讯旗下林芝腾讯科技公司转让4.79亿股永辉超市无限售条件流通股，占总股本的5%，转让对价42.16亿元人民币。

公告显示，此次股份转让价格为协议签署前一个交易日收盘价的90%，即8.81元/股，以现金方式支付。本次协议转让前，张轩松、张轩宁合计持有上市公司29.21%的股份；转让后合计持股24.21%，仍为公司的控股股东、实际控制人。

腾讯方面称，通过受让永辉超市的股份，增强与永辉超市的合作关系，发挥协同效应；不过未来12个月，林芝腾讯没有继续增持的计划。

永辉超市实际控制人张轩松、张轩宁则表示，计划未来12个月内继续减持0-1.7亿股永辉超市股份；此次为实现永辉超市业务的长远发展，拟通过协议转让所持公司股份方式引入具有战略协同效应的投资者。

据永辉超市上周公告，林芝腾讯入股后，还将对永辉超市控股子公司永辉云创科技进行增资，拟取得后者扩大后股本15%股权。

永辉超市12月8日中午起临时停牌，停牌前收报9.78元，公司股票将于今日起复牌。（完）

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