阅文集团IPO拟筹高至11亿美元 不设基石投资者--销售文件

路透香港10月23日 - 据路透周一见到的销售文件显示，腾讯(0700.HK)旗下中国最大网上文学平台--阅文集团设定招股价区间，香港首次公开发售（IPO）拟筹高至11亿美元，惟不设基石投资者认购部分，反映公司对本次招股信心十足。

文件显示，阅文集团拟发售约1.514亿股股份，招股价区间每股48-55港元，集资约72.7-83.3亿港元（9.31-10.66亿美元），超出市场此前预期的6-8亿美元。每手买卖单位200股，即最低认购金额为11,000港元。

阅文集团今天开始路演，预计于10月31日定价，11月8日在联交所挂牌上市，上市编号“772”。

有别于一般新股做法，阅文集团IPO不设基石投资者认购部分。市场人士指出，阅文背靠腾讯做招牌，加上另一支新经济股众安保险(6060.HK)此前招股反应热烈，相信公司对本次招股信心十足，不用依靠基石投资者作招徕。

据香港经济日报上周报导，本地券商如耀才(1428.HK)、辉立、信诚等已摩拳擦掌，提前预留逾500多亿港元孖展（保证金融资）额度予散户投资者申购阅文的股份。

阅文集团主要从事付费在线阅读、版权运营及纸质图书业务，现时腾讯通过多间全资附属公司间接控制阅文集团合共65.38%已发行股份，上市后仍为腾讯的附属公司。阅文的其他股东还有私募股权公司凯雷(CG.O)、Trustbridge Partners。

销售文件显示，发售股份之中，90%为新股及10%为旧股；而国际配售与公开发售的比例分别为90%及10%。未计超额配售权额外发行的股份，阅文集团上市后市值介乎435-490亿港元（55.7-63.9亿美元）。

摩根士丹利、美银美林以及瑞信担任阅文集团IPO的联席保荐人。（完）