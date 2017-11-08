腾讯旗下阅文集团首日挂牌 开盘价较招股价高出63.6%

路透香港11月8日 - 腾讯(0700.HK)旗下中国最大网上文学平台--阅文集团(0772.HK)周三首日挂牌，开盘价较招股价高出63.6%。

该股开盘报90港元，招股价为55港元；大市恒生指数.HSI则低开0.15%。

由于背靠腾讯且业务类似亚马逊(AMZN.O)的电子书门店Kindle Store，阅文集团的招股情况比起中国首家互联网保险公司众安在线(6060.HK)更为哄动，公开发售部分共吸引41.8万人争夺7.57万手股份，结果超额认购625倍，冻结资金5,211亿港元，需要启动回拨机制扩大公开发售比例。

而面向机构投资者的国际配售部分亦获“非常大幅”超额认购。

阅文集团IPO以招股价区间48-55港元的上限定价，发售约1.514亿股股份，集资83.3亿港元（11亿美元），联席保荐人为摩根士丹利、美银美林以及瑞信。

紧随全球发售完成后，阅文集团主要股东腾讯的持股比例由61.95%降至52.66%，其他主要股东还有私募股权公司凯雷(CG.O)、Trustbridge Partners。

阅文集团主要从事付费在线阅读、版权运营及纸质图书业务，截至今年6月底止有640万位作家和960万部文学作品，而今年首六个月自营渠道的平均月活跃用户约1.92亿个。（完）