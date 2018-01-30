腾讯向永辉超市子公司永辉云创注资近10亿元并获15%股权

路透上海1月30日 - 中国永辉超市股份有限公司(601933.SS)周一晚公告称，腾讯(0700.HK)旗下的林芝腾讯科技公司将参与永辉超市控股子公司永辉云创科技公司的增资扩股，拟以近10亿元人民币价格获永辉云创扩大后股本的15%。

公告显示，永辉云创拟新增注册资本2.5亿元，投资人认购总价为12.75亿元，意味着每1元新增注册资本的出资额为5.1元。其中腾讯和永辉超市分别认购永辉云创1.875亿元和0.625亿元新增注册资本，对应出资额分别为9.5625亿元和3.1875亿元。

增资后，永辉云创注册资本由10亿元增至12.5亿，公司投后估值达63.75亿元，成为一家独角兽企业（估值超10亿美元的未上市公司）。永辉超市持股降至46.6%，仍为相对控股股东；永辉超市实际控制人之一的张轩宁持有9.6%股权。

去年12月，永辉超市控股股东、实际控制人张轩松和张轩宁向林芝腾讯转让4.79亿股永辉超市无限售条件流通股，占总股本的5%，转让对价42.16亿元。2015年京东(JD.O)和香港牛奶有限公司通过认购永辉超市增发股份，成为后者大股东，牛奶有限目前是永辉超市单一最大股东，持股19.99%。

永辉云创运营永辉超市试水线上线下（O2O）的生鲜超市--超级物种，其对标阿里巴巴(BABA.N)旗下的O2O项目盒马鲜生，永辉云创已吸引今日资本等知名私募股权基金入股。

永辉超市周一收报11.2元，过去一个月累计涨10.9%。（完）