（修正）焦点：特斯拉为CEO马斯克设定长期绩效奖励 将按市值目标领薪水

（更正：第八段产品长英文简写，应为“CPO”，而非“CFO”；并修正错别字）

路透班加罗尔/旧金山1月23日 - 特斯拉(TSLA.O)创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)若能实现一项大胆薪资计划的所有目标，那么未来10年他将可能从特斯拉股票中赚取约558亿美元，并拥有逾四分之一的特斯拉股权。

该出人意外的酬薪计划在加州半夜宣布，其中没有薪水和现金奖金，而是为马斯克若能在未来10年把公司市值提升至目前的10倍至6,500亿美元设下了巨额股票奖励。

这意味着特斯拉股价将在10年内成长1,000%，或每年增加约27%，这样的盛况近来只有少数几家美国大型企业做到了，包括亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)、Priceline Group(PCLN.O)和Domino’s Pizza (DPZ.N)。Netflix(网飞) (NFLX.O)在过去10年则飙升了6,600%。

特斯拉当前市值600亿美元，约莫与通用汽车(General Motors) (GM.N)相当，但远低于苹果(AAPL.O)的9,210亿美元。

此前特斯拉备受期待的Model 3轿车错失几个生产目标，许多华尔街人士即预计该公司将进行新一波筹资行动。

“我们认为马斯克野心勃勃的长期报酬计划，是想在电动车及自驾车竞争加剧前吸引人才及资金的行销手段，”摩根士丹利分析师Adam Jonas表示；其以往一直看好特斯拉的股票。

Jonas估计，透过这项薪酬按目标递增的协议，马斯克将可能赚得逾700亿美元。特斯拉自身估算马斯克最高可获得558亿美元。

藉由这项新计划，特斯拉实际上抚平了马斯克可能打算去职的揣测，因为这些目标要求他续任执行长，抑或身兼执行董事长及产品长(CPO)。

不过特斯拉称，该协议提供了“灵活性，未来可在某个时间延揽另一位向马斯克报告的CEO。”公司还表示，目前没有这个意向。

一些投资者担心，马斯克想把特斯拉打造成一家巨大企业的野心，将严重透支生产能力，加剧生产延迟，并使得特斯拉的烧钱速度更快。与此同时，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)和福特汽车(Ford)(F.N)等全球汽车制造商计划在未来几年推出新款电动车，也带来严重威胁。

特斯拉股价收高0.3%报352.79美元，去年上涨46%。

**新的奖励机制**

新的绩效奖励包括10年股票期权奖励，分为12档，与业绩的里程碑挂鈎。

特斯拉市值需增至1,000亿美元，方可获得第一档奖励，其余11档奖励的计算方式为，市值每增加500亿美元，奖励可晋升一档。

马斯克同时也是特斯拉的董事长，是公司的早期投资者之一，现为最大股东，拥有约五分之一的流通股。(完)