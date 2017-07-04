特斯拉上半年交付量处于预估区间低端 Model 3轿车本周投产

路透7月3日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)称在2017年上半年交付约4.71万辆电动轿车及运动型车(运动休旅车，SUV)，交付量处于公司预估区间的低端；此前不久其创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)宣布，大众型Model 3轿车将于本周开始投产，月产量到12月将达到2万辆。

马斯克宣布上述消息后，特斯拉股价周一在常规交易时段下跌2.5%，收报352.62美元，上半年业绩公布后，盘后交易中又进一步小幅下挫。

今年以来，特斯拉股价已上涨逾60%，部分归因于外界对Model 3轿车强势上市的预期；这是特斯拉首款瞄准大众市场的车型。特斯拉市值为580亿美元，高于通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)的市值。

马斯克在周日发出的一连串推文中称，Model 3轿车已提前通过了所有生产监管要求。

“产量在成倍增长，所以8月应能生产100辆，9月产量将超1,500辆，”马斯克说道。“看起来到12月我们的Model 3轿车月产量可达2万辆。”

这与特斯拉之前设定的目标产量相符，即到今年底每周生产逾5,000辆Model 3轿车，“到2018年某个时点”每周生产10,000辆。(完)