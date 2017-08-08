焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元

路透底特律8月7日 - 美国高端电动车制造商--特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周一表示，将通过首次发行垃圾债筹集大约15亿美元，因该公司为扩大新款Model 3轿车生产而寻找新的资金来源。垃圾债是一种质量较低的投资产品。

发行垃圾债表明特斯拉执行长马斯克(Elon Musk)押注，债券投资者将像股票投资者一样预计Model 3将大卖，从而渴望助该公司一臂之力。

特斯拉股价今年迄今累计上涨67%，市值升至600亿美元左右，高于美国主要汽车生产商通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)，尽管特斯拉尚未实现年度获利。

“债券投资者通常并不青睐尚未盈利的企业，但对于特斯拉，他们将宽容得多，”债券专家、FTI Consulting董事总经理Robbie Goffin称，并以该公司引人瞩目的市值规模为证。

IFR引述该发债案的主要银行业人士的报导称，特斯拉周一开始向潜在投资人推销。

迄今特斯拉透过供股加上可转换债(最终可转换成股票)的方式来筹资支付帐款。3月时，该公司透过发售可转换债筹资14亿美元。

在宣布发行垃圾债后，标准普尔确认特斯拉的负面展望，并将给予该债券"B-"的评级，属于垃圾级别。标准普尔维持特斯拉"B-"的长期企业信用评等。

“如果今年稍晚Model 3推出，或者Model S和Model X持续扩张出现相关的执行问题，导致明显的成本超支，那么我们可能会调降特斯拉的评等，”标普在针对该债券的声明稿中表示。

穆迪则给出垃圾级"B3"的评等，并称特斯拉的评等展望为稳定。

穆迪表示，整体公司的"B2"评等，是考量到如果特斯拉最终爆发严重的财务问题，其品牌名称、产品和实物资产对于其他汽车厂商有“相当大的价值”。

特斯拉去年买下太阳能电池板厂商SolarCity后，债务负担暴增。

CFRA投票分析师Efraim Levy表示，这批债券“至少到2018年中”都可望为特斯拉提供资金支持。

“他们仍有烧光钱的风险，”他说。“然后又会回到股市，希望还来得及筹集更多资金。”

**烧钱**

根据美银美林固定收益指数，特斯拉债券所属的单B评级、七到八年后到期的公司债最新有效收益率约为5.5%。

特斯拉与债券投资者召开为期数日的会议后，将于本周稍后进行定价；这些投资者将考量公司以往未发行过垃圾债，缺乏获利，烧钱速度快，但具备成长潜力及产品对环境友好等诸多因素。

最终，投资者的投资意愿强弱将决定这批债券的利率水平。

特斯拉希望藉由低价车款Model 3，成为具获利能力且大批量产的电动车制造商。

特斯拉上周称，已收到45.5万辆Model 3轿车的网上预订单，自上月底推出以来每天平均收到1,800辆预订。Model 3轿车起售价为3.5万美元。

但马斯克在推出该车时警告称，随着该车的生产规模扩大，特斯拉或将面临数月的“生产噩梦”。

截至6月底，特斯拉拥有现金超过30亿美元，3月底时为40亿美元。

该公司曾称，预计今年下半年的资本支出在20亿美元，用于提高位于加州弗里蒙特的组装厂、及内华达里诺一间电池厂的产量。

特斯拉的烧钱举动，已促使Greenlight Capital的David Einhorn等卖空者看衰该公司。

IFR报告称，高盛、摩根士丹利、巴克莱、美银美林、花旗集团、德意志银行和加拿大皇家银行是本次发债的簿记行。

特斯拉股价周一收跌0.5%至355.17美元。(完)