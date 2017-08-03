特斯拉Model 3需求及季度营收增加 激励股价上扬

路透旧金山8月3日 - 特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)周三公布季度营收增长一倍，亏损幅度则是其成立以来最大，但之后该公司披露Model 3每日预购数量超过1,800台，并且预计2017年下半年Model S交付量将增加，激励了股价上涨。

股价在纽约尾盘一度上涨多达8%至351.67美元，盘后交易中急升4.2%。

虽然特斯拉创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)上周说该公司可能面临六个月的Model 3“生产地狱”，但投资人对特斯拉在第二季结束时还握有30亿美元现金相当满意，处于亏损的特斯拉资本支出不到10亿美元，低于预期。

不过，由于特斯拉持续建设其Fremont工厂和内华达州的超级电池工厂Gigafactory，公司继续烧钱的可能性很高。特斯拉说预计今年下半年资本支出为20亿美元，或将导致现金缓冲只剩下约10亿美元。

但马斯克在电话会议中对分析师表示，公司考虑举债来增加手头现金，“但不考虑增加资本”。

执行长Deepak Ahuja称，特斯拉的开支处于“历史高位”，每周超过一亿美元。

特斯拉称Model S的需求增长，并称2017年下半年Model S和X车型交付将增加。

马斯克称，对于特斯拉到2018年底能否实现每周生产10,000辆目标，投资者应该抱有“零担忧”。

看涨投资者正在押注马斯克的特斯拉转型策略，他计划把特斯拉从低产量车企，转型成为清洁能源和运输企业，提供电动半挂车、屋顶太阳能系统及大型电池存储。

**MODEL 3订单**

马斯克修正了有关Model 3预定量超过50万辆的声明，将其改为45.5万辆。

特斯拉称，将从第四季开始向非员工客户交付Model 3。

该公司还称，随着生产情况改善，Model 3非公认会计原则(GAAP)毛利润率在第四季应当录得正值，最终会在2018年攀升至25%。

第二季营收从12.7亿美元增至27.9亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预测为25.1亿美元。

不计入特殊项目，该公司每股亏损1.33美元。

该公司归属股东的净亏损从一年前的2.932亿美元扩大至3.364亿美元。(bit.ly/2uXmTL2)

归属股东的每股净亏损从2.04美元扩大至2.09美元。(完)