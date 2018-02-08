特斯拉维持Model 3产量目标 警告2018年支出或增加

路透旧金山2月7日 - 特斯拉(TSLA.O)周三表示，将维持首席执行官马斯克(Elon Musk)调整后的Model 3电动车产量目标，但公布有史以来规模最大的季度亏损，并警告称今年支出将小幅增加。

该公司股价在盘后交易中基本持平。特斯拉股价已经较9月份创下的12个月高点385美元下跌10%，但较1月份上涨10%。

特斯拉称，第四季度新车型净预定量持稳。

但特斯拉创纪录的季度亏损低于分析师预期的水平，营收则略超预期。

此外，马斯克称公司将于2018年实现盈利。

“我们预计在2018年的某个时点，公司将开始实现持续性的季度营业利润，每周Model 3产量达到5,000辆，”他说。“对于公司实现公认会计原则(GAAP)下获利，我感到谨慎乐观。”

马斯克也维持在2020年前年产100万辆目标不变，并计划在今年年底前进行与Model Y SUV有关的资本投资。

特斯拉周三坚持其在1月所订目标，也就是预计在3月底前每周制造2,500辆Model 3、到第二季结束时每周生产5,000辆，而这个目标此前已经推迟了两次。不过特斯拉表示很难预测精确的产量。

特斯拉第四季资本支出为7.87亿美元，低于公司预估，但称2018年资本支出将“略多于”2017年，因其加州费利盟(Fremont)工厂和内华达州超级工厂扩产。特斯拉去年烧钱规模达到34亿美元。

截至2017年12月31日为止的第四季，净损扩大至6.754亿美元，或每股4.01美元；前年同期为净损1.213亿美元，或每股0.78美元。

总营收从22.8亿美元上升至32.9亿美元，略高于汤森路透I/B/E/S分析师预估的32.8亿美元。

扣除项目后为每股亏损3.04美元，分析师预估为每股亏损3.12美元。(完)