焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫

路透旧金山11月1日 - 特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)周三将Model 3轿车实现量产的时间推后大约三个月，并称很难预测解决所有生产瓶颈需要多久时间。

资料图片：2016年7月，美国内华达州特斯拉工厂展示的Model 3原型车。REUTERS/James Glover II

该公司亦公布史上最大季度亏损，股价盘后因而重挫近5%，因亏损规模高于分析师预期。

在扩大Model 3产量之际，特斯拉的增长策略正面临至关重要的考验。Model 3售价从35,000美元起跳，为公司旗舰产品Model S的大约一半。

虽然特斯拉已经藉由Model S轿车和Model X运动型车(运动休旅车，SUV)的高科技和创新设计，打入豪华车市场，但公司能否长期生存下去还要看Model 3的表现。

特斯拉表示，目前预计至2018年第一季末时每周生产5,000辆Model 3轿车，该公司原始预估的目标时间为今年12月。

特斯拉称，主要的局限在于其内华达州超级电池工厂(Gigafactory)的电池模块组装线，公司已重新设计该厂的生产流程。

“三四周前，我真的很沮丧，”马斯克称，并称他现在很乐观，因为已经清楚需要做什么。他说“我们在行动，在解决问题，”但所需时间会比预期多几个月。

该公司第三季仅生产260辆Model 3，称原因是“生产瓶颈”。公司原本计划生产超过1,500辆。

Model 3生产延迟意味着销售推迟可能使公司烧钱加剧，特斯拉预计下季支出约为10亿美元。这个问题也可能令已交可退订金订购Model 3的逾50万客户感到担忧。

令压力更为严重的是，当特斯拉在美国出售第20万辆汽车后，美国为发展电力汽车向特斯拉买家提供的税务优惠将开始到期。公司尚未表示什么时候开始，但其全球销量已达25万辆。

特斯拉股价较9月创下的12个月高点385美元下跌近17%，但仍较1月上涨50%，受投资者对该公司长期前景的信心提振。

股价飙升使特斯拉成为美国估值第二高的汽车生产商，仅次于通用汽车(GM.N)。2016年通用汽车实现净利94亿美元。

**亏损创纪录高位**

特斯拉可能面临新的重大资金需求，因为Model 3的问题，且可能在中国建厂，并计划开发包括电动重型卡车在内的其他车型。

但马斯克表示，他预计2019年前中国业务不会有大笔资本支出，又补充说，他预想针对中国市场建设一家年产至少几十万辆汽车的工厂。

特斯拉预计第四季度资本支出约10亿美元，并表示有“充裕资本”完成被推迟的Model 3生产计划。

特斯拉公布，截至9月30日，其手中的现金和现金等价物从第二季末的30.4亿美元增至35.3亿美元。但特斯拉8月通过发行债券筹资18亿美元。当季该公司还拿出3.25亿美元来偿还一项信贷安排。

特斯拉公布业绩后，该公司8月发行的18亿美元八年期垃圾债亦下挫。

马斯克坚持垂直整合，比如自己制造电池和直接向客户销售汽车，这使得特斯拉对现金的持续需求加剧。行业专家指出，这是特斯拉无法实现其到明年年产50万辆汽车宏伟目标的一个原因。

截至9月30日的第三季，特斯拉净亏6.194亿美元，每股亏损3.70美元。上年同期分别为获利2,190万美元和每股盈余0.14美元。

第三季营收增长30%至29.8亿美元。扣除特殊项目后，每股亏损2.92美元。

特斯拉警告称，由于第四季利润率较低的Model 3出货占比增加，因此经调整的毛利润率将降至15%左右，但2018年第一季将回升。

特斯拉上个月公布，第三季交付26,150辆汽车，较上年同期增加4.5%。(完)