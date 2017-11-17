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特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
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特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
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2017年11月17日 / 早上8点30分 / 更新于 21 小时前

特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋

1 分钟阅读

路透加州霍桑11月16日 - 特斯拉(TSLA.O)首次亮相其全电动重型半挂卡车Tesla Semi，重卡箱体中则出来一辆红色敞篷跑车Roadster，特斯拉创始人兼CEO马斯克(Elon Musk)称，这款价格20万美元的跑车将是有史以来速度最快的量产车。

第三方提供的图片，2017年11月16日，美国加州Hawthorne，特斯拉在新品介绍活动中展示的Tesla Roadster 2跑车图片。Tesla/Handout via REUTERS

周四揭晓的这两款新车引起现场观众热烈掌声，同时也彰显出了这一豪华电动汽车生产商的雄心壮志。其中Roadster跑车属于意外的惊喜。

在推介会看似要结束之时，Tesla Semi箱体打开，Roadster运动型跑车从中驶出。这款跑车是特斯拉首款量产跑车的升级版。马斯克称，该可以坐进四人，一次充电可行驶620英里(1,000公里)，创下电动汽车全新纪录。时速可在1.9秒内从0提速至60英里(100公里)，从而成为量产车中的最快车型。

“你能以跑高速公路的速度，从洛杉矶到旧金山跑个来回都不用充电，这是对汽油车的实力碾压...”马斯克自豪地称。

首批1,000辆跑车每辆售价25万美元，全款预付，后续的售价20万美元起。

马斯克没有对Semi重卡报价，也没有说两款车会如何以及在哪里生产，但他表示Semi将从2019年开始生产，Roadster则有望一年之后面市。(完)

编译 刘秀红；审校 张明钧

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