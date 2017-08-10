独家：特斯拉开发半挂式卡车自动驾驶功能 拟在内华达州实测

路透旧金山8月9日 - 据路透看到的特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)与美国内华达州机动车辆管理局(Nevada Department of Motor Vehicles，DMV)的一封讨论车辆公路测试的电子邮件，特斯拉正在开发可自动驾驶，还可“编队”出行、即后车自动跟随头车的长途电动半挂式卡车，并已接近样车测试阶段。

与此同时，加州官员周三与特斯拉会面“讨论特斯拉在自动驾驶卡车方面的努力，”该州DMV发言人Jessica Gonzalez对路透称。

电子邮件往来和会面显示，特斯拉正将自动驾驶技术用在其表示计划9月发布的电动卡车上，并正接近实际道路测试，这可能让该公司在一个竞争极为激烈的商业运输领域更进一步；优步(Uber)和Alphabet(GOOGL.O)的Waymo对这一领域也是虎视眈眈。

一年前马斯克宣布将生产重型电动卡车，并在4月时发表推文称将于9月发布半挂式卡车，此后在公司6月的股东年会上再次提起，但从未提到自动驾驶功能。

特斯拉在发展自有高档轿车的自动驾驶性能方面处于领先地位，包括定价较低的Model 3车型，该车型即将开始生产。

几家研发自动驾驶技术的矽谷公司都把目光放在长途运输卡车之上。他们将该行业视为自动驾驶技术理想的早期市场，称因为长途运输卡车的车速相对稳定、在州际公路上极少遇到交叉车流、而且可以让司机在卡车持续行驶的情况下得到休息。

一些公司也在研究“编队”技术，即卡车一辆紧随一辆地行驶方式。如果处于编队后面位置的卡车能自动跟随头车，就可减少对司机的需求量。

**原型车测试**

根据路透看到的资料，特斯拉和内华达DMV代表在5月和6月期间的电邮往来中，包括一项在6月16日的会面日程，双方和内华达州交通部一起讨论了在该州测试两辆样车的事宜。

“为了确保我们的理解一致，我们的首要目标是能够在内华达和加利福尼亚州的公路上，进行样车的无人编队和/或自动驾驶模式测试，”特斯拉监管事务主管Nasser Zamani在给内华达DMV官员April Sanborn的邮件中写道。

在内华达，目前还没有哪家公司在驾驶室内无人的情况下测试自动驾驶卡车。7月10日，据路透见到的一份电邮显示，Zamani向内华达DMV进一步询问获得测试许可所需条件。

加利福尼亚州DMV发言人Gonzalez称，特斯拉周三已要求开会介绍新成员并谈论该公司在自动驾驶卡车方面的努力。她表示，DMV并不清楚这些卡车的自动驾驶程度。

特斯拉拒绝就此事置评，向路透谈及马斯克之前的讲话。马斯克曾在推特和年度股东大会上谈到自动驾驶卡车。

内华达官员证实与特斯拉开会，并称该公司迄今尚未申请测试许可。他们拒绝进一步置评。(完)