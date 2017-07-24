美国德州人口走私案死亡人数升至九人

路透德州圣安东尼奥7月23日 - 周日在美国德州圣安东尼奥一家沃尔玛超市附近停放的一辆闷热牵引拖车中，发现有九名男子死亡，另外还有数十人藏匿车中。当局称这是一起“惨无人道的”人口走私案件。

圣安东尼奥消防部门主管Charles Hood说，从拖车上救下30人，其中许多人情况危急，出现中暑和虚脱症状，车内没有空调和供水。车外温度超过100华氏度(37.8摄氏度)。

德州西区检察官办公室在声明中称，另有一个人在附近林区被发现，也正接受治疗。声明称，所有死者均为男性。

当局起初宣布，在拖车中发现八具尸体，但检察官办公室后来的声明称，死亡人数已经升至九名。

“所有这些人都是不管人死活的冷酷人口贩子的受害者，”圣安东尼奥检察官Richard Durbin Jr.说。

“在蛇头手中的这些人都很无助。想想他们遭受的折磨吧，闷在一个温度高达100多华氏度的密闭拖车厢里。”他说。

声明称，检察官办公室确认卡车司机是James Mathew Bradley Jr.，今年60岁，来自佛罗里达州克利尔沃特，他因与这起事件有关，已被拘捕。

检察官办公室称，周一上午一份刑事诉讼书已提交给圣安东尼奥联邦法院，卡车司机Bradley预计不久后将在初审中出庭。与此同时，多个机构协作的调查正在展开。

在这起事件中死亡的人的尸体是一名向沃尔玛员工要水喝的男子带领官员们来到这辆拖车前而被发现的。官方尚未确认尸体身份。(完)