德仪第三季获利和营收均优于预估 受惠于芯片需求激增

路透10月24日 - 全球最大类比半导体厂商德州仪器(德仪)(Texas Instruments)(TXN.O)季度营收和获利优于预估，因持续受惠于汽车和工业企业对其芯片需求激增。

今年以来德仪股价已大涨32%，周二盘后下跌1.8%。

“此时此刻(股价)可能有一点疲乏。今年股价涨势已相当可观，而财报出炉前也有强劲走升，”Loop Capital分析师Betsy Van Hees表示。

在汽车厂商发展自动驾驶汽车技术的最新趋势下，德仪的感测器用于先进驾驶系统，使其大发利市。

“该公司转型成为一家自动化和工业公司，持续从中得到回报，”Van Hees表示。

第三季，德仪旗下模拟业务营收增长16%，嵌入式处理器业务营收增长17%。模拟业务是德仪最大的部门。

该公司预计，当前季度每股获利1.01-1.15美元，营收35.7-38.7亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司当季每股获利1.01美元，营收36.6亿美元。

德仪称，截至9月30日的第三季，净利较上年同期的10.2亿美元增至12.9亿美元，每股获利从0.98美元升至1.26美元。

分析师平均预计每股获利1.12美元。

该公司净营收增长12%至41.2亿美元，高于分析师平均预期的39.1亿美元，且为连续第六个季度增长。(完)