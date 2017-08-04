新闻稿：上半年对中国公司的正面评级行动超过负面评级行动--标普

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香港，2017年8月3日—2017年上半年针对中国公司的正面评级行动超过负面评级行动，而此前两年半时间内负面评级行动一直高于正面评级行动。今年下半年料将维持上半年的评级趋势，但势头可能略微减弱。标普全球评级今日发布的报告《中国企业年中展望：评级趋势正在改善》如是表示。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“我们认为中国受评公司信用风险趋于稳定是得益于经济状况改善、大宗商品价格反弹、工业产出增加和成本控制等因素，这些因素改善了企业盈利能力，并稳定其财务杠杆。”

然而报告也指出，下半年可能难以维持上半年的强劲势头。这是因为政府可能会实施更多降杠杆措施，尤其是针对地方政府和企业。此外，旨在抑制房价大幅上涨的政策，可能会拖累房地产销售增长进一步放缓。

中国主权信用评级依旧是中国公司信用状况持续面临的风险。

中国企业得益于实售价格上升和成本控制，下半年盈利能力或将继续改善，且主要集中于上游（自然资源）和中游（化工、建材和其他加工业）行业的企业。发电企业等下游行业的盈利能力则将受到抑制。

李国宜表示：“我们认为，随着中国企业盈利能力改善，其投资纪律将面临考验。企业投资意愿可能会增强，而激进的扩张与收购可能会破坏信用指标的趋稳势头。”

报告还指出，中国企业已开始感受到融资成本上升的负面影响。

李国宜表示：“鉴于资本管制和境内融资渠道限制，在当前外债发行审批可预见性较低的情况下，企业不能及时、足额获取外币融资的风险上升。”

中国企业的融资环境继续趋紧。国内债券市场限制部分行业发债，资本管制限制资金流向，产能过剩行业融资受限，银行亦收到指示降低高杠杆集团的贷款敞口。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)