新闻稿：中国进一步开放金融业 保险公司获利机会最大--标普

（注：标普全球评级提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

香港，2017年11月16日—标普全球评级表示，中国决定放宽外资金融机构持股比例限制，此举给寿险公司和非银金融机构带来的获利机会最大。如果中国放松监管的行为能够及时推进，外资对保险公司、基金公司和证券公司的投入和兴趣可能会更高。

我们认为，外资与中国大型商业银行进行竞争或谋求入股的机会小，兴趣也更少。

标普全球评级分析师陈优妮表示：“我们认为，境外投资者将有浓厚的兴趣去收购中小型中资金融机构或控股现有合资公司，有些投资者可能还会寻求成立全资子公司。”

金融业开放的规则还没有正式出台，但国务院已经表态将会放宽或取消外资参与商业银行、不良资产管理行业、证券交易和经纪，以及保险业务的限制。目前为止，外资尚不能持有金融企业多数股权。我们预计银行和不良资产管理公司的持股比例限制将会完全取消，证券公司、基金公司、保险公司的持股比例上限也将在未来几年逐步取消。

我们认为，向外资进一步开放金融市场可以引入公司治理、风险管理、业务运作领域的国际先进经验，从而强化金融系统韧性，这也符合中国自身的利益。尽管如此，进一步的国际化也不太可能取代一些中资金融机构的市场领导地位。

陈优妮说：“中资金融机构仍然遥遥领先，并将继续享有主场优势。外资企业仍然需要依靠内资机构来获取客户、了解市场。此外，现有合资公司的中资合作方也有可能不愿意稀释自己的股权。”

我们预计，外资对保险业开放的兴趣将最为浓厚，因为对外资来讲，保险业起点更低。截至2017年8月，28家外资保险公司总保费份额约为6.5%，2016年为6.3%。

最终获得控股权的预期，应该是鼓励国际保险公司采取更多行动深入中国这个世界增长最快的大型保险市场的原因。中国保险业的风险管理仍然处于发展阶段，因此将受益于更多海外经验和海外专业人才的涌入。

陈优妮说：“一旦获得控股权，外资保险公司在业务战略、风险管理方面将拥有更大的话语权。早前有关合资公司股东利益不一致的顾虑或将烟消云散。”

风险管理和投资偏好的差异会阻碍合资公司的合作和管理效率。部分外资保险公司在过去几年就因为以上原因减少了持股比例。

我们预计，放松持股比例限制还将引起外资对证券公司和基金公司的强烈兴趣。

在中国基金管理行业，外资已经发挥着举足轻重的作用。截至2017年9月，中国113家基金公司当中有45家为中外合资。这些合资公司的资产管理规模接近全行业的45%，其中部分公司的市场地位已经处于领先水平。

这说明国际金融机构已经有条件满足中国投资者日益增强的通过国际投资和管理经验进行分散资产配置的需求。但中资企业在获取客户方面仍然拥有根深蒂固的优势。因此我们预计，等持股比例上限取消后，外资不会另起炉灶，而是谋求扩大其在现有合资基金公司中的持股比例。

如果开放计划允许，证券行业出现的外商独资企业可能最多。境外投资银行对证券行业的兴趣已经很大，若能控股或独资持有，这种兴趣还会进一步增强。放宽持股比例限制将与其他资本市场开放措施一道在国内进行，比如通过股票通、债券通实现与香港市场的双向交易，以及合格境外投资者计划等。部分国际投行已经表达了提高现有合资公司持股比例的兴趣。

从近期到中期来看，外资投资者取得中国大型银行较大比例股权的可能性很小。取得控股权需要投入的巨额资金将会令其却步，何况多数国际大银行在其各自境内市场仍然面临着资本压力。相反，兴趣主要集中在中小银行和不良资产管理公司，因为切入成本和整合风险都更低一些。

国际化仍然是一条双向车道。就在外资进一步深入中国金融行业之际，内资金融机构也在继续放眼世界。借助国际化，中国金融机构可以更好地服务于国际化程度越来越高的中国企业并支持“一带一路”倡议。

注：只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)