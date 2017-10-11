新闻稿：中国地方政府隐性债务增加短期内难以遏止--标普

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香港，2017年10月10日—中国政府近期采取的抑制地方政府违规举债的措施不太可能立竿见影，标普全球评级今日发布的题为《中国近期整治地方政府隐性债务难立竿见影》的报告如是表示。

“我们认为，通过根本性的财政改革来解决地方政府的财政支出和收入不匹配的问题，是遏制地方政府依赖政府融资平台为公共基础设施投资的关键”，标普全球评级分析师刘欣表示。“因为地方政府融资平台对地方政府扮演的政策性角色在短时间内很难被取代。”

对中国而言，防控地方政府债务风险是一项持续性的政策挑战。即使只考虑地方政府负有偿还责任的债务和已甄别的担保和或有债务，中国地方政府的债务负担已经非常高。

“我们认为，地方政府的重要融资平台将继续受益于地方政府提供的支持”，刘欣表示。“特别是这些融资平台的债务中的绝大部分已被纳入政府债务的范畴”。

我们认为，即使在当前中央大力整治地方政府违规举债的环境下，地方政府为其融资平台提供支持的意愿也没有改变，而且这些融资平台也将继续承担政策性职能。这些融资平台的信用状况将在很大程度上取决于当地政府的财政实力。

我们认为，在目前中央和地方之间的财税体制不会发生根本性转变的前提下，短期内，中央政府很难不为地方政府化解目前的隐性债务提供任何支持。

今年以来，中国政府针对地方政府违规举债已相继出台一系列严格的规范性文件，并对违规的地方官员采取终生问责制，以此来遏制地方政府隐性债务的增加，并希望借此改变市场坚信的政府始终会为融资平台隐性背书的看法。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)