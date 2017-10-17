新闻稿：中国已采取措施小步去杠杆 然步伐应当更大--标普

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香港，2017年10月17日—中国已实施试探性的初步去杠杆举措，但不同领域的去杠杆举措幷不均衡，标普全球评级今日发布的报告《中国已开啓去杠杆大幕，成功机率几何？》如是表示。

大宗商品价格的持续回升帮助中国工业企业修复其资产负债表，与此同时银行资产增速自2012年以来首次低于名义GDP增速。然而，家庭信贷和用于政府相关基础设施支出的信贷继续快速增长。

标普全球评级信用分析师李国宜表示：“去杠杆是一项棘手的任务。政策制定者需找出一种方法，一方面降低中国对债务融资的依赖，另一方面不能引发经济硬着陆或金融危机。”

政策制定者正试图引导资金进入产能过剩不严重且增长潜力较大的行业。他们还通过债转股、合幷收购、或旨在改善盈利能力的供给侧改革，以降低企业资产负债表的压力。

为减弱中国对信贷的依赖程度，同时避免经济硬着陆，中国正实施非常规的货币政策。银行资产增速自2012年以来首次低于名义GDP增速，表明政策立场已转向“中性偏紧”。不过政府依旧有选择性地引导资金进入其看好的行业，如政府相关的基础设施投资行业。

标普全球评级信用分析师廖强表示：“多年来中国信贷增速一直高于名义GDP增速，导致其金融缓冲余地缩减。除非中国遏制其举债意愿，否则缓冲余地将继续趋薄，削弱其面对金融压力时的政策应对能力。”

标普全球评级已发布多篇有关去杠杆的研究报告，这些报告为“中国信用观察”的系列文章。追踪中国在去杠杆方面的进展需从综合的视角来观察。一个行业的改革或举措会对其他行业产生连锁影响，对一个公司或行业产生助益，同时也可能对另一个公司或行业造成负担。

例如我们预期未来五年，中国企业由于盈利能力改善和投资支出更加审慎，举债热潮将降温。而与之相对，尽管中国房地产价格已十分昂贵，但家庭债务的增速仍将快许多。

标普全球评级信用分析师陈锦荣表示：“中国城市化进程依旧有很长一段路要走，因此这仍将构成住房需求的结构性驱动因素。然而将信贷推动经济增长的接力棒传递给家庭也会带来许多明显的风险。”

如果房地产市场大幅回调，随之产生的压力将对消费、银行资产质量和地方政府财政预算构成负面影响。众所周知房地产市场是支持中国经济的一大支柱，且与许多行业有着广泛的联系。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告幷不构成评级行动。 (完)