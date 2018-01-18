新闻稿：标普预计2018年全球债券发行总额下降0.4%--标普

(注：标普全球提供以下中文版本系根据发布于纽约的英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。)

香港，2018年1月18日—标普全球固定收益研究团队预计，2018年全球债券发行总额将在2017年基础上下降0.4%，变化不大。美国公共产业融资行业发行额的大幅下降可能将被全球结构融资和金融服务业发行额的增长所抵消。详见该团队发表的报告《全球发行与融资状况：2018年债券发行总额料下降0.4%至6.2万亿美元》。

“同时我们预计，非金融企业发行额将会小幅下降，因为美国税改一定程度上不利于这些企业的发行，况且2017年全球发行总额的盛景也很难再现。”标普全球固定收益研究团队负责人Diane Vazza如是表示。

美国和欧洲的债务融资成本保持低位运行，过去两年多次触及历史最低。当前这两个地区有利的举债环境预计将持续到2018年上半年，而下半年则更有趋紧的可能性。

随着欧洲和拉美的很多国家迎来大选或联合政府的组建，2018年债券发行面临的地缘政治风险已经处于突出位置。美国税改已经生效，部分条款可能不利于债券发行。英国退欧进程即将开始实质性地处理一些更困难也更核心的问题，而当前关于中国将来是否继续购买美国国债的话题也有可能搅动市场。

只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)