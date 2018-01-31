李克强称中英将扩大双向开放和投资 适时审视启动沪伦通准备工作

路透北京1月31日 - 中国国务院总理李克强周三同来访的英国首相特雷莎·梅举行中英总理年度会晤。李克强表示，中英将加强发展战略对接，扩大双向开放和双向投资，提升高技术产品在双边贸易中的比重，中方愿适时审视启动“沪伦通”（上海和伦敦股票交易市场的互联互通）准备工作。

中央电视台（CCTV）援引他并称，当前世界经济出现复苏向好的积极势头，各方应倍加珍惜，共同促进贸易投资自由化、便利化，推动经济全球化进程，使自由贸易惠及两国和更多国家，共同发出合作共赢的强烈信号，给世界市场以稳定的预期。

“中英同为世界重要经济体和联合国安理会常任理事国，都是经济全球化、贸易和投资自由化、便利化的坚定支持者，中方愿同英方加强在国际地区事务中的沟通协调。”李克强说。

他并指出，当前英国面临脱欧的新形势，但中英关系不会因为英欧关系的变化而变化；中英关系继续稳定发展，符合两国共同利益，也有利于地区乃至世界的和平稳定与繁荣。

李克强同时称，两国要加强一带一路、核电、高铁、金融、高技术贸易、第三方市场等领域合作，发挥总理年度会晤等高层对话机制顶层设计作用，规划合作妥处分歧。

他表示，新形势下，中英双方要把握机遇，相向而行，共同推动中英之间的黄金关系，在新的历史方位上加速前行。

英国首相特雷莎·梅1月31日至2月2日对中国进行正式访问，并参加新一轮中英总理年度会晤。（完）