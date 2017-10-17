特雷莎·梅和容克一致同意应加速推进英退谈判

路透布鲁塞尔10月16日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)和欧盟执委会主席容克周一在布鲁塞尔共进晚餐，双方一致认为应当加速推进英国退出欧盟的谈判。

双方在两小时的会议后发表了联合声明，称会议“具有建设性且气氛友好”，会上双方“回顾了退欧谈判所取得的进展，并同意应在未来数月加快谈判进度”。

英国脱欧事务大臣戴维斯和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔均参加了会议，而特雷莎·梅三天后就要回到布鲁塞尔参加欧盟峰会。本次会议开始前不到24小时，会议相关消息才被透露，且不向媒体开放。除了六句话的公报，官员们未提供其他的会议内容。

随着2019年3月的英国退欧日期日益临近，双方均呼吁加快谈判节奏，而且企业界警告称，如果不能厘清退欧之后的前景，他们可能从明年初开始转移投资。

联合声明并无多大新意，没有谈及英国与欧盟之间的相互指责。双方都将谈判陷入僵局归咎于对方：特雷莎·梅未能详细说明她愿意支付多少费用以了结英国所承担的义务；欧盟顽固地坚持要等到特雷莎·梅做出相关承诺，才会讨论未来的贸易协议和过渡安排。

一些欧盟外交人士对特雷莎·梅在会见其他欧盟国家领导人之前先与容克和巴尼尔会面表示担忧。他们认为，特雷莎·梅可能会试图分化其他27个欧盟成员国。

外交人士表示，巴尼尔建议欧盟内部就设定让英国暂时留在单一市场的过渡期进行讨论，以加快谈判步伐。他的想法遭到欧盟大国德国与法国的反对，不过欧盟27国目前似乎将在周五发布的欧盟声明中，就作出这一姿态达成一致。(完)