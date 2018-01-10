焦点：英国首相特雷莎·梅内阁改组未带来新气象 抨击者称闹剧一场

路透伦敦1月9日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)进行内阁重组，但周二甚至连她的一些盟友都认为这是一场失败之作，有人表示这让她重振权威的努力“灰飞烟灭”。

2018年1月9日，英国伦敦，英国首相特雷莎·梅改组内阁后，召开新年第一次内阁会议。 REUTERS/Daniel Leal-Olivas

前英国财政大臣奥斯本带头抨击，认为内阁重组是闹剧一场。特雷莎·梅在2016年7月掌权时解雇了奥斯本。

但特雷莎·梅所属保守党中其他更加忠诚的党员同样质疑她的能力。在经历过充斥着丑闻、失礼事件，以及对退欧问题意见分歧的一年后，特雷莎·梅能否让保守党重回正轨并顺利在大选中胜出备受怀疑。

内阁重组本意是让领导人有机会能彰显权威。特雷莎·梅原本希望内阁小幅改组，不但能为其国内议程再加把劲，同时也能在退欧谈判中更具支配力。

但结果只是让特雷莎·梅的弱点表露无遗，一位大臣去职而非接受新工作，另一位则是说服特雷莎·梅不要让他换工作。

特雷莎·梅称，重组内阁使得政府看起来“更像是它所服务的国家”。

但对奥斯本而言，这却是场“闹剧”。

“你不得不说这位首相给我们来了个帽子戏法，有现代史上最糟糕的内阁改组、最糟糕的党代表会议演讲和最糟糕的宣言，”这位前财政大臣在London’s Evening Standard写道。

“如果不是面对有史以来最糟糕的反对党，保守党就该完蛋了。”

虽然奥斯本的批评在预料之中，但即使是忠诚的议员和评论员，也质疑首相为何在地位被削弱、无法推动她的所求之际改组内阁。

“在选择让步或解除一位内阁大臣职务之际，她本不应处于有求于该人的境地，”传播保守党观点的网站the Conservativehome在评论中称。

不过，该篇社论补充道，“在今天早上灰飞烟灭的残骸中，有一丝希望与曙光。”

**人事布局小插曲**

英国卫生大臣侯俊伟在一个冗长的会议中，说服特雷莎·梅不要将他调职，打乱了周一的内阁重组计划。媒体称他拒绝接受新职位，但一位接近特雷莎·梅的消息人士予以否认，并称侯俊伟只是试着劝说她。

此外，教育大臣简意宁则拒绝接受养老基金部门的职位，且递出了辞呈。

不过幕僚人员表示，比起周一，周二的进展更为重要。特雷莎·梅周二延揽国会议员入阁担任较低层级的职位，准备在英退之后进行更广泛的内阁改组。

“今天我认为其他的布局情况显示出，这更多的是为了在英退后进行高层级内阁重组而做准备，”一位保守党议员对路透说。

此外，鲜少有人预测内阁改组所引发的怒火反扑会使特雷莎·梅下台。

“一旦各就各位，就不会有任何麻烦，”一位要求匿名的保守党高阶成员说，“还是那样，她将一次采取一个步骤...然后转眼间，我们就来到了2019年。”(完)