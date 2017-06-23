特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步

路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。

在布鲁塞尔峰会晚宴快结束时，特雷莎·梅有十分钟时间发言，这也是她自3月启动退欧流程以来首次在这样的场合发言，特雷莎·梅列出五项原则，其中比较引人注意的是，居住在英国的欧盟公民不会在某个截止日期就被驱逐出境。目前约有300万欧盟公民住在英国。

一名英国官员表示，特雷莎·梅对在场人士说，这是“一个公平且郑重的提议”。其“目标是给予那些已在英国安居乐业、对我们社会贡献良多的欧盟公民尽可能多的确定感。”

特雷莎·梅也表示，在英国居住达五年的欧盟公民可永久居留。她承诺于周一提供细节。

稍早表示要求提供“广泛保证”的德国总理默克尔则形容，让在英国住满五年者拥有完整的权利“是个好的开始”，但也表示还有许多问题有待解决。

“这是我们所乐见的良好的第一步，”奥地利总理克恩(Christian Kern)表示，“有许多细节还没底定。很多欧洲公民还是感到忧心，因为他们不在特雷莎·梅提议的涵盖范围内。协商的路途依然十分漫长。”

其他领导人没有发表他们对此的详细看法。(完)