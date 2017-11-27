焦点：欧盟警告特雷莎·梅 要想下月启动贸易谈判仅有10天改善提案

路透布鲁塞尔11月24日 - 欧盟给英国首相特雷莎·梅设定了“绝对最终期限”，要求其在10天时间内改善退欧提案，否则无法在12月峰会上劝说欧盟领导人与英国启动贸易谈判。

2017年11月24日，比利时布鲁塞尔，英国首相特雷莎·梅与欧洲理事会主席图斯克会面。REUTERS/Christian Hartmann

若下个月还达不成协议，那么英国在2019年3月退欧前达成相关安排的时间将很紧张，这让企业避免潜在损失和撤资的压力更大。

“我们需要在10天内看到英国在所有问题上取得进展，包括爱尔兰问题，”欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在布鲁塞尔与特雷莎·梅交谈了一个小时后发表推文称。

由于爱尔兰现届政府看来将下台，北爱尔兰边境问题周五突然变得更加棘手。

图斯克表示，其他27个欧盟成员国的领导人仍有可能在12月14-15日的峰会上做出英国已经为满足三大条件“取得明显进展”的结论，从而批准明年开始就贸易问题进行磋商。

但他并称，“这仍是巨大的挑战”。

特雷莎·梅将在12月4日会晤欧盟执委会主席贾克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，欧盟官员期望这是英国做出更大让步的最后期限。

“图斯克提出了时间表，12月4日是最后的期限，英国在此之前应付出更大努力，好让巴尼尔可以提出取得进展的意见，”一位欧洲官员表示。“特雷莎·梅同意了这个时间框架。”

“英国需要做出可信的承诺，避免12月4日前出现硬边界问题，目前仍不清楚这如何实现，”这位官员并称。

让问题进一步复杂化的是爱尔兰，该国总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)下周可能因为其它的问题而提前举行选举。他曾经警告，若英国不在边界问题上采取重大行动，爱尔兰将会投反对票。

特雷莎·梅在与图斯克会谈后向记者表示，在分手费分歧、英国退欧后双方侨民权利以及如何避免可能破坏北爱尔兰和平的“硬边界”这些问题上，双方正在取得进展。

但她补充说：“仍然存在许多方面的问题，我们正在协商加以解决。”

她重申了一句她在9月首次使用的措辞：英国将会“履行我们的承诺”。但有关欧盟要求英国支付的分手费，却并无更加具体的消息。欧盟要求明确分手费问题后，才会同意开始商谈英国脱欧后的贸易协议。

在爱尔兰边界问题上，特雷莎·梅表示：“我们与爱尔兰政府仍在继续商谈此事的解决办法。我们的愿望是相同的。我们希望确保跨边界人员和贸易流动与目前一样。”

**爱尔兰问题**

欧盟要求英国支付600亿欧元(720亿美元)的分手费，似乎成为这数个月来最棘手的问题。但由于英国媒体透露的资讯暗示特雷莎·梅已赢得内阁中退欧强硬派的支持，会提供相当大笔分手费，因此欧盟谈判人士受到鼓舞。

如今，爱尔兰可能成为谈判的症结点。

“爱尔兰问题相当令人担忧。要在12月有充分进展的可能性只有50%。如今或许更低，”一位负责退欧谈判的官员周五在峰会的场边对路透表示。

巴尼尔周五鼎力支持爱尔兰，他对爱尔兰外交部长科文尼(Simon Coveney)表示，“爱尔兰牢牢团结一致”，而且“爱尔兰问题就是欧盟的问题。”

科文尼表示，爱尔兰若是对边界问题不悦，将不会同意欧盟与英国展开欧盟贸易谈判。

欧盟官员表示，避免“硬边界”最好的作法就是维持监管不变，无论只是北爱尔兰或是整个英国。英国已拒绝前者，因为这将会让北爱尔兰和英国本土分裂。退欧运动人士则表示，英国不应追随欧盟规定。(完)