焦点：特雷莎·梅放软身段 寻求党内议员支持其留任首相

路透伦敦6月12日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一对党内表示，只要大家还要她，她将继续担任首相；特雷莎·梅提前选举的赌注失策，使得其所属政党保守党失去议会多数优势，在正式退欧谈判即将展开之际，英国的声势也因而弱化。

英国政局陷入去年公投决定退欧以来最深的动荡，欧盟各国领袖不禁怀疑下周正式的分手谈判该如何展开。

保守党原本期待可取得压倒性胜选，但最终却丧失议会多数优势，特雷莎·梅被迫与取得10个席次的北爱尔兰疑欧派小党匆促进行磋商。

特雷莎·梅在保守党的1922委员会(1922 Committee)会议中与党内议员面对面。尽管众人对选举结果大感不满，她在会议一开始仍短暂赢得欢呼。

“她说，‘是我造成大家踏入这片泥淖，我会带着各位走出去，’”一名与会的保守党议员表示，“她说只要我们还需要她，她将继续为大家服务。”

几名国会议员对路透表示，该党无意改选党魁。

尽管一些党员曾经表示，特雷莎·梅终将得下台，但至少目前她将续任首相一职。

特雷莎·梅曾承诺将于下周正式启动英国脱欧谈判，但大选结果令其威信大失，且对手趁机要求其在脱欧策略上有所退让。

特雷莎·梅的发言人坚称她的脱欧立场并未动摇，但消息人士表示，苏格兰保守党要求她转而聚焦在经济成长，而非移民问题上。

根据英国广播公司(BBC)报导，英国脱欧事务大臣戴维斯表示，原订6月19日举行的欧盟会谈可能不会如期展开，而女王原订在同一天发表的演说也将延期进行；政府通常会在女王演说当中阐明其政策计画。

特雷莎·梅希望能在英国2019年3月退欧前进行同欧盟未来贸易关系的谈判，然后是她所称的分阶段实施过程，好让企业有时间为退欧的影响做准备。

但选举失利，意味着她如今必须迎战自二战以来英国最复杂的谈判，并密切关注保守党内部的不同派别。该党在欧盟成员国身份一事上存在分歧由来已久。

立场相左的异议者包括苏格兰保守党领导人Ruth Davidson。她帮助该党在苏格兰多赢了12个席位，与其他地方的落败形成鲜明对比。在英国决定退欧后，她曾呼吁同欧盟建立更密切的关系。

评级机构穆迪以及将出任爱尔兰总理的统一党党魁瓦拉德卡(Leo Varadkar)也表示，这次选举使得“软退欧”更有可能。但英国脱欧事务大臣戴维斯淡化了英国留在欧盟的可能性。

政府须先与北爱尔兰的民主联盟党达成协议，才能开始施展拳脚。特雷莎·梅将于周二与该党党魁福斯特(Arlene Foster)会面。(完)