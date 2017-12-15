英国首相特雷莎·梅退欧大计国内受挫 幸有欧盟峰会领袖捎来暖意

路透伦敦12月14日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四与欧盟领袖们齐聚的餐会中，她明确地表达出推动退欧谈判进入讨论英欧未来贸易伙伴关系的决心。而其他领袖也对她迄今所取得的进展予以喝采。

特雷莎·梅的退欧蓝图周三甫在英国议会遭遇重大打击，但她在布鲁塞尔的峰会上对其他领袖表示，她正稳步地推进退欧，并呼吁他们加快谈判。

欧盟成员国领袖向特雷莎·梅保证，周五他们将支持启动第二阶段谈判，就自由贸易协定和初步的过渡期展开协商。欧盟领袖们对特雷莎·梅的言论报以一阵掌声，之后她将离开峰会，好让他们在她离席后讨论脱欧。

一位英国政府官员说，特雷莎·梅“毫不掩饰她想推动谈判进入下一阶段，且希望以企图心和创造性来达成谈判。”

“我认为这符合英国和欧盟的最佳利益，”她在晚餐会上对欧盟领导人称。“格外优先的事项应当是关于执行期的协议，好让我们给英国和欧盟27国的企业带来更大的确定性，”她补充说。

官员们称，德国总理默克尔就上周谈判取得“充分进展”向特雷莎·梅表示祝贺。上周谈判取得“充分进展”，可使各国领导人同意开启下一阶段谈判。

特雷莎·梅一直是政府和保守党分歧重重的情况下，在第一阶段就英国应当支付多少分手费、同爱尔兰的边界问题及欧盟公民在英国的权益展开谈判的。保守党在6月大选中失去多数党地位后，特雷莎·梅的权力也受到削弱。

但更关键的第二阶段谈判，会令内阁大臣在英国退欧后应当变成什么样方面分歧严重的情况暴露无遗，从而进一步考验特雷莎·梅的权威。(完)