英国首相特雷莎·梅欲借佛罗伦萨讲演之机 打破英退欧谈判僵局

路透意大利佛罗伦萨9月21日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周五将在意大利佛罗伦萨发表演说，试图借此挽救陷入停滞的英国退欧谈判，特雷莎·梅希望演说能令欧盟相信她已准备好与欧盟达成一项公平的分手协议。

欧洲各界都将关注特雷莎·梅能否在不惹怒本国疑欧派的情况下，向欧盟谈判人员提出足够好的条件来说服他们推进谈判。

英国定于2019年3月退出欧盟。英国去年公投意外决定退出欧盟，引发了持续一年多的政治动荡，并导致商界领袖惴惴不安，英镑大幅下挫。

退欧谈判是欧洲自二战以来最复杂的一次谈判，它让英国和欧盟在如何解除已持续40多年的政经一体化进程问题上针锋相对。

根据预先提供的演讲稿摘要，特雷莎·梅将表示，“英国退欧势必是一个艰困的过程，谈判取得成功符合我们所有人的利益。”

“全球目光都集中在我们身上，但如果我们建立新关系的方式能够有想像力和有创造力...我相信我们可以乐观看待我们可以为英国和欧盟所建立的未来。”

英国广播公司(BBC)报导称，特雷莎·梅将会表示英国愿意在退欧后的过渡期支付200亿欧元(240亿美元)给欧盟，但前提是其能进入欧盟单一市场。(完)