欧洲个股：美国对冲基金Third Point收购雀巢部分股权，敦促其大胆变革

路透伦敦/纽约6月26日 - 食品制造商雀巢(Nestle)成为美国维权股东Third Point LLC目标，后者以35亿美元收购雀巢部分股权，并敦促这家欧洲市值最高的企业在产品需求放缓之际提振收益。

Third Point周日晚间在给投资者的信件中披露对雀巢持股后，雀巢周一盘中一度劲升4.8%，收盘上涨4.32%。

Third Point于信件中表示，正敦促雀巢提高利润、回购股票，并剥离非核心业务，包括雀巢对欧莱雅(L'Oreal)的270亿美元持股。

根据汤森路透数据，Third Point持有4,000万股雀巢股票，相当于1.3%股权，为雀巢第八大股东。周一雀巢市值增加了100亿美元，显示股东希望Third Point的投资能够刺激公司变革，雀巢向来以行动温吞、作风保守闻名。

总部位于纽约的Third Point是由美国亿万富翁洛布(Dan Loeb)所操盘的对冲基金，资产规模有180亿美元。作为维权投资者，洛布运作一套多重策略投资组合，不过其作风激进、不留余地，所针对的大企业包括雅虎与索尼等。

熟知内情的消息人士表示，本月稍早，洛布与雀巢执行长Mark Schneider已于瑞士碰面，讨论过Third Point的一些想法。

这位匿名消息人士称，Third Point的多位资深经理计划于未来几周再度与雀巢领导层会面。Third Point于第一季底开始收购雀巢股票。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)