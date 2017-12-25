企业结盟：蒂森克虏伯与塔塔钢铁的合资公司若上市，二者的持股将减半

路透法兰克福12月22日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯的一位董事周五称，如果该公司与塔塔钢铁(Tata Steel)计划组建的欧洲钢铁合资公司能够在2024年底前在股市上市，蒂森克虏伯可能会将其在该合资公司的持股削减一半。

蒂森克虏伯的人事主管Oliver Burkhard在电话会议上对记者表示，两家公司已承诺在合资公司成立后的头六年持有相同比例的股权。

他还说，若合资公司上市，他们将保留至少50.1%的股权，这意味着蒂森克虏伯的持股或将削减至25.05%。

蒂森克虏伯之前一天与钢铁工人就保住就业岗位和工厂达成一项协议，这是明年推进合资公司组建的关键条件。该合资公司将成为欧洲第二大钢铁生产商。

蒂森克虏伯周五收低0.95%，领跌德国股市。德国股市DAX指数跌0.28%。

交易商和分析师表示，工会一直能设法从管理层获取影响广泛的承诺。

“成立合资公司的可能性增加，对此我们表示欢迎，”Independent Research资深分析师Sven Diermeier表示，“但是，该实体和蒂森克虏伯的灵活性受到协议的约束。”

劳工代表和蒂森克虏伯表示，与工会之间的协议显示，2026年9月之前料不会有强制裁员或主要工厂关闭情况。

该协议仍需得到德国最强大工会IG Metall的成员的批准，该工会将于1月13日至2月2日期间对此进行投票。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 郑茵/王兴亚)