（重发）天海投资否认出售Ingram报导 称云集市投资价值逐步显现

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路透上海1月15日 - 中国大型航空及投资集团海航集团旗下的天海投资(600751.SS)(900938.SS)周日晚刊登澄清公告称，公司不存在海外媒体所报导的出售子公司Ingram Micro Inc.（英迈国际）事项，后者的云集市业务模式已引入中国市场，投资价值逐步显现。

天海投资在2016年底完成以60亿美元收购英迈国际100%股权的交易。该公司在公告中称，英迈国际是公司的重大战略性投资项目，是公司重要的转型发展基石和业务资产。

公告指出，2017年公司将英迈国际全球领先的云集市业务模式引入中国，并推出海航云集市，英迈国际为海航云集市提供从技术平台、上游合作伙伴到下游渠道分销商在内的全方位支持。目前，海航云集市已正式上线。

天海投资高层在近日接待调研时表示，海航云集市的目标是围绕“一带一路”成长模式，业务覆盖东盟、中东、欧洲等，为“一带一路”沿线国家实现数字化赋能，力争在三年内成为国内领先的提供端到端服务的一站式云分销平台，力争在五年内成为中国云服务增值最大的流量入口平台。

该公司高层指出，通过链接国内外优质云厂商、云服务提供商，为客户提供高性价比和高附加值的云增值服务。借助公司云集市统一门户，客户可获得云服务订阅以及围绕云服务的咨询、规划、迁移、部署、自动计费、7*24 呼叫中心等一站式端到端服务。现已签约14家云厂商，合作伙伴包括阿里云、腾讯云、华为云、金山云等重量级云厂商，已上线七家。

未来海航云集市将结合公司间接控股股东海航集团实体产业的场景需求，通过人工智能、大数据、云计算（ABC）技术平台，构建核心行业云服务产品；同时将逐步形成包含智能客服云、刷脸考勤云、酒店云、创业云、空港云、智慧安检云、智能助手、数据生态开放平台、旅游大数据服务平台等多个云服务方案，推动“ABC+X”技术能力产品和“4+X”行业共享服务产品的布局。

因存在重要事项待核实，天海投资股票上周五临时停牌。为避免公司股价异常波动，公司股票周一继续停牌一天。上周四该公司A股收报6.49元人民币。（完）