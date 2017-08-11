特写：借赛事、港口优势和自贸区先机 天津倾力打造“一带一路”新名片

作者 沈燕

路透天津8月11日 - 两年前，“8·12天津滨海新区爆炸事故”的痛让天津成为世界的焦点；两年后，随着8月27日第十三届全运会召开进入倒计时，天津凭借举办体育赛事的契机，港口优势和自贸区的政策先机，倾力打造“一带一路”港口码头城市的新名片。

无论是海河两岸璀璨的夜景，五大道幽静的小径，抑或天津港内进进出出的集装箱展示的一片繁忙景象，以及依靠在码头能容纳5,000人的大型豪华游轮，都展示出天津正在摆脱伤痛，致力成为一个古老与现代建筑交织，科技与体育融合，生态更趋和谐的现代城市。

来到全球第四大港口--天津港，在天津东疆港区，只见一大片停车场上整齐有序地停满了进口的奔驰汽车及其它品牌的进口车，而港口作业的机器也正忙碌地卸载着到港的集装箱。

据港区的工作人员介绍，尽管近两年整体外贸形势相对低迷，但天津港的进出口相对平稳，今年上半年该港口集装箱的吞吐量仍保持增长。

交通运输部此前发布的数据称，天津港受煤炭汽运受到限制的影响，该港口原货量部分转移至附近的唐山港及秦皇岛港，上半年货物吞吐量同比下跌6.3%，且为今年上半年中大型港口中，唯一出现负增长的港口。但其集装箱吞吐量并未出现较大波动，今年1-6月同比实现2.2%的增幅。

天津今年上半年实现全市生产总值9,386.87亿元人民币，同比增长6.9%，与全国增速持平。

天津港的工作人员指着港区内陈列的地理位置图，向到访者介绍着天津港的历史，现在和未来。凭借其是京津冀海上门户的优越地理位置，是亚欧大陆桥最短的东端起点，无疑为其在中国力推的一带一路战略中占得先机。

**探访天津自贸区综合服务大厅**

能够成为继上海自贸区后，天津，广东和福建分别入选第二批自贸区名单，其中负面清单管理无疑是自贸区先行先试的重要探索，政策先机的优势无疑也成为天津新名片的重要内容。

2014年，曾在中国总理李克强的见证下，天津滨海新区行政审批局109枚公章被永久封存在箱子里。当年109个章变1个章的举动亦被中国总理视为政府自我革命的大动作。

而今步入天津自贸区审批大厅内，秉承“进一个门，办所有事”的服务宗旨，身着工作报，胸牌写着服务管家的工作人员随处可见，大厅内稀稀落落地坐着等待叫号办业务的人员。

据天津市滨海新区中心商务区管理委员会审批办主任徐斐介绍，以前需要两个月才能走完的审批流程现在只需要二天，从2015年4月天津自贸区成立至今，新增15,000家市场主体，其中15%是外资。

在大厅提示的大屏幕上，也温馨地提示采用无声叫号，叫号系统会将信息发送到经办者的手机上。大厅内摆放的方便客户熟悉流程的终端机上，触屏上清清楚楚地写着需要办理各类业务的指南。

随行的一位外国媒体同行想要了解某个国家的企业办理业务的具体流程并请教工作人员，工作人员随即请对方随便列举一个国家的名字，当这位同行拿印度举例时，工作人员立刻回应说“还是说巴基斯坦吧。”亦引发周边一片笑声。

不可否认，在天津短期的走访看到的也只是浮光掠影的表像，当年的惨痛记忆也随着时光的流失和场景的改变而转淡。

为了将在8月27-9月8日天津举办的第十三届全运会，天津新建21个场馆，改造了15个。“迎保全运会”的宣传标也贴在行驶的公交车后玻璃上。不难看出天津努力打造一个新名片良苦用心。（完）