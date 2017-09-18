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2017年9月18日 / 凌晨12点08分 / 1 个月前

焦点：美国国务卿蒂勒森表示 美国有可能不退出巴黎气候协定

1 分钟阅读

2017年8月30日，美国华盛顿，美国国务卿蒂勒森在国务院对记者讲话。REUTERS/Aaron P. Bernstein

路透华盛顿9月17日 - 美国国务卿蒂勒森周日表示，在适当的条件下，美国有可能不退出巴黎气候协定。此番表态暗示特朗普政府的语气有所转变，此前美国决意退出该协定惹怒了盟国。

蒂勒森在CBS节目“面对全国(Face The Nation)”中表示，如果美国能够为美国民众制定出一套公正且平衡的条款，特朗普总统愿意就巴黎气候协定与伙伴国进行合作。

当被问及美国是否有可能不退出协定时，蒂勒森回答说，“我认为要在适当的条件下。”

“总统表示，他对找到适当条件以便能继续与其他国家合作交流，持开放态度，尽管我们都认为这仍是一个具有挑战性的议题。”蒂勒森说。

美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日在接受电视专访时也持类似的论调。他表示，特朗普一直愿意考虑调整气候协定。

“如果能够有对美国更有利的协定，他(特朗普)不排除一段时日后重新加入的可能，”麦克马斯特在美国广播公司(ABC)的“This Week”节目中表示。“当然；前提是有一个有利美国民众的协议。”

在2015年由近200个国家达成的气候协定，旨在2100年前将全球暖化情况控制在2度以内，主要是透过誓言减少燃烧化石燃料所排出的二氧化碳和其他排放物。

特朗普在6月兑现退出2015年气候协定的竞选承诺，当时他简洁地宣布“我们退出”。特朗普坚称该协定将损害美国经济及国家主权性，然他的决定让全球领导人感到愤怒并纷纷予以谴责。

一个国家若想退出巴黎气候协定，得要四年，因此要到特朗普第一任任期结束后的两天，美国才能完全自协定脱身。

美国官员周六参加了来自签署巴黎气候协定的30多个国家的部长级会议。华尔街日报周六报导称，特朗普政府官员表示，美国不会退出协定，并表明有意重新参与协定。不过麦克马斯特反驳称报导不实。

蒂勒森表示，白宫国家经济委员会主任柯恩在负责这件事。

“所以我认为，应该是由柯恩负责考虑可以与巴黎协定的伙伴国合作的其他方式。我们希望有所成效，希望助一臂之力，”蒂勒森表示。

柯恩一直持“续留”巴黎协定立场，该阵营还包括特朗普女儿伊万卡(Ivanka)与女婿库什纳(Jared Kushner)。特朗普的前首席策略师兼高级顾问班农(Stephen Bannon)则是持反对意见的主力，不过他已于上月离开白宫。(完)

编译 郑茵/戴素萍/陈宗琦；审校 李爽/张若琪

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