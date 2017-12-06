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苹果CEO库克称其乐观认为中国App Store下架的产品还会上线（更新版）
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2017年12月6日 / 早上7点44分 / 1 天前

苹果CEO库克称其乐观认为中国App Store下架的产品还会上线（更新版）

1 分钟阅读

（新增引语和库克评论）

路透香港12月6日 - 苹果(AAPL.O)首席执行官库克周三表示，他乐观认为今年从中国App Store下架的一些受用户欢迎的APP还会上线。

苹果受到一些中国用户和人权组织的批评，称其向中国网络监管机构的压力低头。今年苹果数十个APP从中国的App Store下架，包括即时讯息APP和VPN服务，这可以帮助用户绕开中国的网络防火墙。

“我希望过段时间，下架的产品还会上线。我对此抱有很大希望，也很乐观，”库克在广州举办的《财富》全球论坛上表示。他还说一直在努力寻找合作的领域，如果因此而被批评，那就顺其自然好了。

苹果和Alphabet Inc (GOOGL.O)旗下谷歌的应用程序商店为两家公司带来数以10亿美元计的全球营收，中国也是一个关键的目标市场，因该市场的用户很大程度地倚赖两家公司的手机来应付日常工作，从杂货消费到预约美甲服务等等。

库克称，iPhone X在中国市场的表现让他相当满意，尽管近几年苹果手机市占率下滑，因本地竞争对手的高端手机持续扩张。

库克指出，中国最大社交网路暨游戏业者腾讯(0700.HK)是一个很好的伙伴，对于该公司创始人马化腾给予很高的评价。

腾讯今年稍早在微信上面推出迷你应用程序之后，一度引发其与苹果间的争端；微信试图在其应用程序中创造出一个生态系统，并有可能发展成独立的作业系统。

两家公司近期看来已经谈和，苹果中国应用程序商店于8月底开始接受微信支付。

苹果中国应用程序商店排行居前的游戏多是由腾讯制作，为双方创造价值。(完)

编译 李春喜/张明钧; 审校 刘秀红/高琦

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