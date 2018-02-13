美国债市：五年期TIPS收益率周一触及2009年来最高位

路透纽约2月12日 - 美国五年期通膨保值债券(TIPS)收益率周一升至2009年以来的最高位，因围绕通胀和美国预算赤字扩大的担忧令债市遭遇抛盘打压。

债券收益率上升在上周引发全球股市震荡，股市市值因此蒸发约8万亿美元。

“实质收益率升高，改变了股票和债券的相对价值定位，抬高了投资者在评估风险/收益时针对股票及其它风险资产的门槛，”贝莱德全球首席投资策略师Richard Turnill在研究报告中写道。

交易员等待更多有关美国通胀是否正在加速的证据。此前出炉的1月就业报告显示，薪资涨幅录得了2009年6月以来的最大年增幅。薪资加速增长，引发市场押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会更快速地升息以控制通胀。

美国劳工部将在周三1330 GMT发布1月消费者物价指数(CPI)。

路透调查的分析师预测，1月CPI按年升幅或从12月的2.1%放缓至1.9%。

Tradeweb数据显示，五年期TIPS收益率周一一度触及0.600%，创下2009年11月以来的最高，终场报0.560%。

根据Tradeweb，10年期TIPS收益率报0.793%，盘中一度高见0.846%，为2013年9月以来的最高水平。(完) (编译 侯雪苹；审校 李婷仪)