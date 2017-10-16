独家：美国电讯商T-Mobile和Sprint计划宣布合并 先不剥离资产--消息

路透10月15日 - 据知情消息人士，美国电讯商T-Mobile U.S.(TMUS.O)和Sprint Corp(S.N)计划宣布一项合并协议，暂时不出售资产，他们希望在监管机构要求作出让步之前尽可能多地保留旗下频段资产和成本协同效益。

虽然在宣布合并期间企业通常都不公布剥离资产，但T-Mobile和Sprint的做法表明，企业计划进入比较充满挑战的与美国反垄断和通讯监管机构的协商阶段，先不提前作出让步。

路透上周报导，美国司法部部分反垄断官员对该交易持怀疑态度。但只有该交易宣布后，监管机构才能开始评估。T-Mobile和Sprint分别是美国第三大和第四大无线运营商。

消息人士称，T-Mobile和Sprint在准备协商策略，以应对监管机构对资产出售的要求，其中包括在该交易宣布后剥离部分频谱许可。

消息人士补充称，两家公司宣布的合并协议将把重点放在可能为美国消费者带来的潜在好处方面，包括发展需要可观投资的下一代5G无线技术。目前预计该声明将在10月底或11月初发布。

消息人士不愿具名，因为该计划仍未公开。T-Mobile与Sprint不予置评。

“Sprint和T-Mobile比较好的做法是首先了解监管机构的顾虑，看是否有办法化解这些顾虑，”MoffettNathanson研究分析师Craig Moffett说。

T-Mobile与Sprint的合并后的公司将拥有超过1.3亿美国用户，仅次于威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)。

企业在宣布合并时，通常不会提前宣布任何剥离资产的计划。(完)