FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月内
亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌第三天，因油价触及七个月低点
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月21日 / 上午10点07分 / 1 个月内

亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌第三天，因油价触及七个月低点

路透新闻部

1 分钟阅读

路透东京6月21日 - 指标东京橡胶期约周三连续第三天下跌，徘徊在近两周低点，交易员称，油价下滑触发新的卖盘。

油价周三跌至七个月低位，料将录得20年来上半年的最大价格跌幅，尽管有迹象显示石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产执行率很高，但投资者未予理会。

东京商品交易所(TOCOM)橡胶11月合约收低4.0日圆，报每公斤186.3日圆(1.68美元)。盘中稍早跌至183.0日圆低位，接近上日触及的6月8日以来低点181.1日圆。

“卖压加大，因为投资者认为泰国支撑橡胶价格的措施将不会产生太大的影响，”日本大宗商品市场研究公司Commodity Intelligence的高管Masayo Kondo表示。

泰国总理上周表示，内阁批准了帮助橡胶种植户和稳定价格的措施。

国际橡胶联盟(IRCo)战略市场操作委员会上周末举行内部会议，讨论橡胶价格下跌的问题，但讨论细节未向外透露。

上海期交所主力9月橡胶期货跌95元人民币，收报每吨12,565元(1,841美元)。

新加坡近月7月橡胶期货最新报每公斤139.0美分，下跌0.2美分。(完) (编译 艾茂林/王洋; 审校 于春红/张涛)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below