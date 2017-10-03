亚洲橡胶：TOCOM期胶上涨，受强劲中国数据及日股上扬牵引

路透东京10月3日 - 东京指标橡胶期货周二连续第二日上涨，远离上周触及的近两个月低点，因中国公布优异的经济数据，同时股市上扬拉高冒险意愿。

乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida表示，“中国经济指标表现稳健，加上日圆贬值及日股大涨，协助改善投资人的冒险意愿。”

3月TOCOM期胶收高3.4日圆或1.7%，报每公斤205.8日圆。上周一度触及8月2日来最低水准。

中国9月官方制造业PMI超预期反弹，创下逾五年高点，新订单强劲回升反映内需稳步扩张。

日本股市周二上涨逾1%至两年高位，追随美股因数据显示美国经济强劲所带动的升势，与此同时日圆走软亦提振整体人气。

一项美国制造业活动指数在9月急升至13年半高位，因飓风哈维和伊尔玛给供应链造成的破坏性影响，导致工厂商品交割时间延长，并推高原材料价格。

美元兑日圆在亚洲尾盘交易中上涨0.35%至113.15日圆，若升逾113.26，那么美元将涨至7月中以来最高位。

但TOCOM橡胶期货交投清淡，中国市场本周因国庆节假期而休市。

新加坡近月11月期胶最新报每公斤148.8美分，上涨1.9美分。(完) (编译 张明钧/于春红; 审校 孙茉莉/王洋)