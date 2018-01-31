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January 31, 2018 / 10:12 AM / 2 days ago

亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌第三日，供给过剩疑虑累及其触及两个月低点

1 分钟阅读

路透东京1月31日 - 东京商品交易所(TOCOM)期胶周三连跌第三日，触及逾两个月最低，日本和中国库存增加加剧亚洲供给过剩的疑虑。

Fujitomi商品经纪商分析师Toshitaka Tazawa说道：“东京和上海近期橡胶库存的增加引燃供给过剩疑虑。”

日本橡胶贸易协会数据显示，截至1月10日日本港口生胶库存报12,294吨，较前一库存值增加0.2%。

上海期交所周五表示，该交易所监管的仓库中橡胶库存较前周五增长0.9%。

东京商品交易所(TOCOM)-7月橡胶期货 收低2.6日圆，或1.3%，报每公斤192.9日圆(1.77美元)，稍早触及11月22日以来最低位191.3日圆。

1月全月TOCOM期胶累计跌6.7%，为三个月来首次月线下跌。

上海期交所主力5月期胶跌465元人民币，报每吨13,120元人民币(2,088美元)。稍早触及11月21日以来最低位12,880元。

油价周三连续第三天下挫。

“鉴于当前的空头人气，TOCOM期胶短期内可能将测试11月低点187.8日圆。”Tazawa称。

新加坡近月2月期胶最新报每公斤144.0美分，跌4.3美分。(完) (编译 孙茉莉/于春红; 审校 艾茂林/王洋)

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