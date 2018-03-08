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亚洲
March 8, 2018 / 9:00 AM / 更新于 a day ago

亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，盘中因贸易战相关担忧而触及一周最低

1 分钟阅读

路透东京3月8日 - 指标东京橡胶期货周四收平，扳回早先的跌幅，因美国的部分重要伙伴国可望享有美国进口关税豁免，给了日本股市喘息机会。

美国白宫一名官员周三稍晚称，特朗普正计划提供给加拿大和墨西哥对最新钢铝进口关税政策的30天的暂时豁免期。

日本股市周四反弹，因寄望美国对钢铝实施的关税将比之前想象的温和，但由于投资者在华盛顿方面发布正式决定之前情绪谨慎，市场缩减涨幅。

东京商品交易所(TOCOM)8月期胶 收低0.1日圆，报每公斤191.7日圆(1.81美元)，盘初曾触及一周低位189.2日圆。

大宗商品经纪商Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa称，”TOCOM期胶价格被股市和汇市等外部市场的走势所左右，”

美元兑日圆周四持稳于106.04日圆，此前一天跌至105.45日圆的低位。

Toshitaka Tazawa称，”即使美国政府征收的关税有些豁免，但其他国家也有可能进行报复，这将不利于大宗商品，因为这将减少全球流动。”

上海期交所主力5月期胶涨25元人民币，报每吨12,910元。

新加坡近月4月期胶最新报每公斤146.2美分，跌0.4美分。(完) (编译 王琛/于春红; 审校 艾茂林/王洋)

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