TOP NEWS* 商品和能源　

请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。 > 金属期市：稳健需求助力伦敦期铜上涨，市场聚焦中共十九大 > 国际油市：油价上涨，受美国库存下滑及中东紧张局势推动 > 全球金市：金价下滑，因美联储下任主席可能偏鹰派的臆测带动美元走强 > 石油产业：美国页岩油商“疯狂对冲”油价下跌，料再掀投资潮--道达尔CEO > 投行观点：高盛认为伊朗紧张局势对全球石油供应带来长期威胁 > 澳洲个股：必和必拓9月当季铁矿石产出下降4%，但年度产量仍料可达标 > 全球金属：行业代表预计金价到明年10月将涨至每盎司1,369美元 > 中国金属：冬季减产举措给铝价涨势再添一把火 > 《焦点》中国华信拿下俄油供油协议，有望跻身全球顶尖贸易商行列 > 《焦点》中国钢厂更改合同安排，意在冬季需求下降期间保持丰厚利润

《其他消息》

股市新闻........... 能源类新闻.....[ENR|CRU|PROD-CMN]

债市新闻........... 金属类新闻......[MET|GOL|STL-CMN]

汇市新闻........... 农产品类新闻....[GRA|COT|SUG-CMN]

重要新闻快速浏览... 橡胶类稿件..............

《其他消息》

环球经济......... 大中华财经.......

深度报导............. 环球债市..............

环球汇市......... 新兴市场.............

全球汇市简讯.......... 商品与能源............

路透早/晚报............... 环球股市与企业........

报摘及评论摘要........ 经济指标预测...............

如果您在读取查看上述报导时遇到“资料无法提供”(Data not available)时，欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk)：

中国客户服务中心：4008-811-408

台湾客户服务中心：0800-666-061

香港客户服务中心：852-30095616 (整理 张若琪)